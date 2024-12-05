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Posted 5 декабря, 12:18

Published 5 декабря, 12:18

Modified 5 декабря, 12:21

Updated 5 декабря, 12:21

Мошенники от лица главного санитарного врача Прикамья просят денег на медикаменты

Мошенники от лица главного санитарного врача Прикамья просят денег на медикаменты

5 декабря 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Роспотребнадзоре рекомендуют предпринимателям не разговаривать с мошенниками.

В региональном управлении Роспотребнадзора предупреждают пермяков: мошенники от имени главного санитарного врача региона Виталия Костарева вымогают у предпринимателей деньги.

«Зафиксированы случаи мошеннической деятельности, осуществляемой посредством звонков и сообщений от имени руководителя Управления среди руководителей предприятий, учреждений. Мошенники в рамках этой деятельности распространяют информацию о сборе денежных средств на медикаменты, направляют реквизиты для перевода денег», — говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.

В Роспотребнадзоре рекомендуют всем, кого от имени руководителя ведомства потревожат мошенники, обращаться в правоохранительные органы. Во избежание потери денег пермякам воздержаться от ответов на подобные сообщения и звонки, не предоставлять личную информацию по телефону, не отправлять мошенникам деньги.

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#Происшествия#Общество#Мошенники#Роспотребнадзор#Мошенник#Телефонный мошенник
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