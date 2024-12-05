Мошенники от лица главного санитарного врача Прикамья просят денег на медикаменты

Posted 5 декабря, 12:18
Published 5 декабря, 12:18
Modified 5 декабря, 12:21
Updated 5 декабря, 12:21
В региональном управлении Роспотребнадзора предупреждают пермяков: мошенники от имени главного санитарного врача региона Виталия Костарева вымогают у предпринимателей деньги.
«Зафиксированы случаи мошеннической деятельности, осуществляемой посредством звонков и сообщений от имени руководителя Управления среди руководителей предприятий, учреждений. Мошенники в рамках этой деятельности распространяют информацию о сборе денежных средств на медикаменты, направляют реквизиты для перевода денег», — говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.
В Роспотребнадзоре рекомендуют всем, кого от имени руководителя ведомства потревожат мошенники, обращаться в правоохранительные органы. Во избежание потери денег пермякам воздержаться от ответов на подобные сообщения и звонки, не предоставлять личную информацию по телефону, не отправлять мошенникам деньги.