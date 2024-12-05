Мошенники от лица главного санитарного врача Прикамья просят денег на медикаменты

В Роспотребнадзоре рекомендуют всем, кого от имени руководителя ведомства потревожат мошенники, обращаться в правоохранительные органы. Во избежание потери денег пермякам воздержаться от ответов на подобные сообщения и звонки, не предоставлять личную информацию по телефону, не отправлять мошенникам деньги.