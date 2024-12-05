Мужчина расстрелял иномарку в Кузбассе из-за оскорбительного жеста ее водителя

Posted 5 декабря, 08:32
Published 5 декабря, 08:32
Modified 5 декабря, 10:00
Updated 5 декабря, 10:00
Кемеровский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Прокопьевска, который расстрелял иномарку из травматического пистолета, сообщает портал VSE42.Ru. В августе этого года на трассе Кемерово — Новокузнецк водитель Volkswagen Tiguan поругался с водителем Honda. Один из мужчин не давал осуществить обгон другому. Когда обвиняемый догнал машину, водитель дважды показал ему средний палец, что вывело мужчину из себя. Тогда он выстрелил в «Хонду», разбив ветровое стекло и стекло левой двери. Осколки стекла попали потерпевшему в лицо, шею и плечо, мужчина с ссадинами обратился в травмпункт.
Правоохранительные органы узнали о происшествии и задержали подозреваемого, у него изъяли пистолет «Оса». В отношении водителя возбудили уголовные дела о хулиганстве и повреждении чужого имущества — нанесенный иномарке ущерб оценили в 36 тыс. рублей.
Обвиняемый частично признал вину и выплатил компенсацию пострадавшему. В результате суд назначил ему два года лишения свободы условно. А травматический пистолет отправили на уничтожение.