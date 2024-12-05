Мужчина расстрелял иномарку в Кузбассе из-за оскорбительного жеста ее водителя

Кемеровский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Прокопьевска, который расстрелял иномарку из травматического пистолета, сообщает портал VSE42.Ru. В августе этого года на трассе Кемерово — Новокузнецк водитель Volkswagen Tiguan поругался с водителем Honda. Один из мужчин не давал осуществить обгон другому. Когда обвиняемый догнал машину, водитель дважды показал ему средний палец, что вывело мужчину из себя. Тогда он выстрелил в «Хонду», разбив ветровое стекло и стекло левой двери. Осколки стекла попали потерпевшему в лицо, шею и плечо, мужчина с ссадинами обратился в травмпункт.