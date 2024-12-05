properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 08:32

Published 5 декабря, 08:32

Modified 5 декабря, 10:00

Updated 5 декабря, 10:00

Мужчина расстрелял иномарку в Кузбассе из-за оскорбительного жеста ее водителя

Мужчина расстрелял иномарку в Кузбассе из-за оскорбительного жеста ее водителя

5 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.
Суд огласил приговор виновному.

Кемеровский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Прокопьевска, который расстрелял иномарку из травматического пистолета, сообщает портал VSE42.Ru. В августе этого года на трассе Кемерово — Новокузнецк водитель Volkswagen Tiguan поругался с водителем Honda. Один из мужчин не давал осуществить обгон другому. Когда обвиняемый догнал машину, водитель дважды показал ему средний палец, что вывело мужчину из себя. Тогда он выстрелил в «Хонду», разбив ветровое стекло и стекло левой двери. Осколки стекла попали потерпевшему в лицо, шею и плечо, мужчина с ссадинами обратился в травмпункт.

Правоохранительные органы узнали о происшествии и задержали подозреваемого, у него изъяли пистолет «Оса». В отношении водителя возбудили уголовные дела о хулиганстве и повреждении чужого имущества — нанесенный иномарке ущерб оценили в 36 тыс. рублей.

Обвиняемый частично признал вину и выплатил компенсацию пострадавшему. В результате суд назначил ему два года лишения свободы условно. А травматический пистолет отправили на уничтожение.

Читайте также:
Суд в Кузбассе на два месяца арестовал чиновницу за злоупотребление полномочиямиМашинист в Березниках найден мертвым в разгар рабочей сменыОпасные открытые люки во дворе возмутили кемеровчан
#Происшествия#Трасса#Травматическое оружие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика