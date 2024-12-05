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Posted 5 декабря, 08:11

Published 5 декабря, 08:11

Modified 5 декабря, 11:23

Updated 5 декабря, 11:23

Отголоски транспортной реформы? Общественные перевозки — вновь главная тема в Перми

Отголоски транспортной реформы? Общественные перевозки — вновь главная тема в Перми

5 декабря 2024, 08:11
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
В последние пару недель горячие новости по большей части связаны с общественным транспортом. Некоторые «горячи» в буквальном смысле — от них веет жаром и дымом.

Дым в салоне, дым на земле, едут в огне машины…

28 ноября пермяков напугал случай в районе ул. Светлогорской, когда автобус маршрута №15 съехал в кювет и загорелся. Два пассажира и шофер были доставлены в больницу. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада по возбужденному пермскими следователями уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг. Пермь опять «прогремела» на всю страну с печальной транспортной историей. А спустя несколько дней, 3 декабря, между остановками «ДКЖ» и «Хохрякова» задымился салон автобуса маршрута №14. Водитель высадил запаниковавших пассажиров. По версии пермского департамента транспорта, причиной зловонного дыма стала «техническая неисправность».

Авария с автобусом чудом не привела к большему числу пострадавших.Авария с автобусом чудом не привела к большему числу пострадавших.
Авария с автобусом чудом не привела к большему числу пострадавших.. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В конце ноября — первых числах декабря появились многочисленные сообщения от пассажиров о перебоях в работе маршрутов, в основном — обслуживающих отдаленные микрорайоны города, в том числе Закамск (автобусы №15 и 63). Эмоциональные дискуссии горожан о несоблюдении графиков и переполненных салонах кипят в соцсетях. Дептранс Перми дает стандартный ответ: «По мере возможности количество отправлений на загруженных маршрутах увеличивается, однако такая возможность, к сожалению, пока ограничена из-за дефицита водителей общественного транспорта». Кроме того, городские власти надеются отчасти решить проблему запуском с 2025 года автобусов повышенной вместимости («гармошек»).

На бумаге рейсы есть, а в Кондратово их нет

К решению проблем пермского общественного транспорта подключаются силовики. Прокуратура Свердловского района провела проверку по случаю вала жалоб пермяков о нарушении графика работы автобуса 106-го маршрута «Кондратово — Центральный рынок». Как выяснилось, с начала 2024 года только на этом отдельно взятом маршруте не было выполнено более 1650 рейсов, — сообщили в Прокуратуре Пермского края.

В отношении гендиректора компании-перевозчика возбудили дело об административном правонарушении — но это вряд ли прибавит автобусов на линии. Дефицит водителей в краевом центре продолжает зашкаливать — около 450 человек (25%). Растет и средний возраст «человека за баранкой», достигая в некоторых предприятиях 60 лет. По словам перевозчиков, опытные водители уходят по достижении пенсионного возраста (ежегодно — около 200 человек в целом по городу) или меняют профессию, отдавая предпочтение более высокой зарплате в других отраслях, например на предприятиях «оборонки».

Девушки спасли, насколько могли. Но больше не могут

Дефицит водителей существует уже не первый год. В последние несколько лет он отчасти сглаживался тем, что ряды водителей автобусов пополнили представительницы прекрасного пола.

«Раньше девушка за рулем автобуса была редкостью, — говорит директор ООО „Управляющая транспортная компания „Дизель“ Эдуард Мирзамухаметов. — Когда обострился дефицит кадров, женщины стали приходить на работу водителя. Если бы не они, в отрасли вообще могла бы случиться катастрофа. Но на сегодня этот резерв, по сути, исчерпан. Желающие женины в отрасль уже пришли, и работают, а проблема дефицита водителей остается».

Очевидно, что сделать работу водителя общественно транспорта привлекательной, а точнее, конкурентоспособной, способна только зарплата. Пермские перевозчики уже не раз заявляли, что новые пятилетние контракты (начиная с 2025-го) изначально предусматривают зарплату водителей в меньшем размере, чем «нормальная» рыночная стоимость тяжелого шоферского труда. Притом требования к подвижному составу становятся более жесткими, от перевозчиков требуют оснастить автобусы дополнительным оборудованием, нести груз оплаты эквайринга за оплату проезда.

Не надо стахановцев, лучше просто повысить зарплату!

Уже в следующем году цены на проезд вырастут до 40 рублей.Уже в следующем году цены на проезд вырастут до 40 рублей.
Уже в следующем году цены на проезд вырастут до 40 рублей.. Фото: properm.ru

На фоне тревожных «хроник» из жизни пермского общественного транспорта пермская мэрия объявила об очередном повышении стоимости проезда в автобусах и трамваях. С 15 апреля 2025 года одна поездка обойдется в 40 рублей (сейчас 37), в 2026 году подорожает до 43 рублей, в 2027-м — до 46 рублей. В качестве причин роста тарифа в мэрии называют «запрос пассажиров на повышение качества транспортных услуг, удорожание топлива и комплектующих, а также необходимость повышения заработной платы водителей в связи с дефицитом кадров в отрасли».

Кроме этого, объявлено, что работникам МКУ «Гортранс» намечено увеличить заработную плату. Согласно проекту постановления администрации Перми, вводится ежемесячная надбавка «за сложный и напряженный режим работы»: водителям — в размере от 10 до 25% от должностного оклада, старшему диспетчеру — от 10 до 40% от должностного оклада, диспетчеру — от 10 до 30% от должностного оклада». Новая система оплаты должна вступить в силу с 1 января 2025 года.

Неужели в пермской мэрии собираются узаконить переработки? Или «сложный и напряженный режим труда» — это нечто другое? В любом случае, как показывает практика социалистического соревнования, от повышения нагрузки производительность труда не растет. А чересчур измученные работой люди, даже за прибавку к зарплате, вряд ли сделают то, о чем мечтает пассажир пермского общественного транспорта, — повысят качество обслуживания.

Транспортная реформа в Екатеринбурге набирает новые оборотыТранспортная реформа в Екатеринбурге набирает новые обороты
Транспортная реформа в Екатеринбурге набирает новые обороты. Фото: 66.RU

Может быть, не стоит Перми мудрствовать лукаво, а попросту поучиться опыту соседей, а именно «Гортранса» Екатеринбурга, где в 2024 году количество работников стало расти — впервые за много лет. Добились этого простой прибавкой жалованья. С начала года средняя зарплата водителя в столице Среднего Урала выросла с 61 до 96 тыс. рублей, кондукторов (которых наши соседи, в отличие от Перми, не упразднили как класс) — с 48 до 69 тыс., слесарей — с 46 до 70 тыс. рублей. При этом — никакого «напряженного режима», пусть даже с надбавками!

По сведениям администрации Екатеринбурга, благодаря этому за год число вакансий водителей трамваев сократилось с 332 до 218, водителей троллейбусов — со 150 до 69. Правда, с водителями автобусов ситуация в, как и в Перми, непростая — свободно около 360 штатных мест. Но местные власти объясняют это тем, что пока не заключены новые брутто-контракты, это планируется сделать в феврале–марте следующего года.

Готова ли Пермь пойти по тому же пути, или в дефицитном бюджете краевого центра на 2025 год попросту нет денег на «екатеринбургский вариант»? Вопрос отнюдь не праздный, потому что, если не решить оперативно проблему с привлечением водителей, в наступающем году пермяки или начнут поголовно брать автокредиты, или, что более вероятно, станут поклонниками пешей ходьбы. Пусть поневоле, главное — для здоровья полезно! Так что минздрав Прикамья, при росте дефицита шоферов, сильно (и к тому же бесплатно) улучшит показатели своей эффективности.

Анатолий Москвин для Properm.ru.

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#Пермская езда
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