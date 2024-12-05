Отголоски транспортной реформы? Общественные перевозки — вновь главная тема в Перми

Posted 5 декабря, 08:11
Published 5 декабря, 08:11
Modified 5 декабря, 11:23
Updated 5 декабря, 11:23
28 ноября пермяков напугал случай в районе ул. Светлогорской, когда автобус маршрута №15 съехал в кювет и загорелся. Два пассажира и шофер были доставлены в больницу. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклада по возбужденному пермскими следователями уголовному делу об оказании небезопасных транспортных услуг. Пермь опять «прогремела» на всю страну с печальной транспортной историей. А спустя несколько дней, 3 декабря, между остановками «ДКЖ» и «Хохрякова» задымился салон автобуса маршрута №14. Водитель высадил запаниковавших пассажиров. По версии пермского департамента транспорта, причиной зловонного дыма стала «техническая неисправность».
В конце ноября — первых числах декабря появились многочисленные сообщения от пассажиров о перебоях в работе маршрутов, в основном — обслуживающих отдаленные микрорайоны города, в том числе Закамск (автобусы №15 и 63). Эмоциональные дискуссии горожан о несоблюдении графиков и переполненных салонах кипят в соцсетях. Дептранс Перми дает стандартный ответ: «По мере возможности количество отправлений на загруженных маршрутах увеличивается, однако такая возможность, к сожалению, пока ограничена из-за дефицита водителей общественного транспорта». Кроме того, городские власти надеются отчасти решить проблему запуском с 2025 года автобусов повышенной вместимости («гармошек»).
К решению проблем пермского общественного транспорта подключаются силовики. Прокуратура Свердловского района провела проверку по случаю вала жалоб пермяков о нарушении графика работы автобуса 106-го маршрута «Кондратово — Центральный рынок». Как выяснилось, с начала 2024 года только на этом отдельно взятом маршруте не было выполнено более 1650 рейсов, — сообщили в Прокуратуре Пермского края.
В отношении гендиректора компании-перевозчика возбудили дело об административном правонарушении — но это вряд ли прибавит автобусов на линии. Дефицит водителей в краевом центре продолжает зашкаливать — около 450 человек (25%). Растет и средний возраст «человека за баранкой», достигая в некоторых предприятиях 60 лет. По словам перевозчиков, опытные водители уходят по достижении пенсионного возраста (ежегодно — около 200 человек в целом по городу) или меняют профессию, отдавая предпочтение более высокой зарплате в других отраслях, например на предприятиях «оборонки».
Дефицит водителей существует уже не первый год. В последние несколько лет он отчасти сглаживался тем, что ряды водителей автобусов пополнили представительницы прекрасного пола.
«Раньше девушка за рулем автобуса была редкостью, — говорит директор ООО „Управляющая транспортная компания „Дизель“ Эдуард Мирзамухаметов. — Когда обострился дефицит кадров, женщины стали приходить на работу водителя. Если бы не они, в отрасли вообще могла бы случиться катастрофа. Но на сегодня этот резерв, по сути, исчерпан. Желающие женины в отрасль уже пришли, и работают, а проблема дефицита водителей остается».
Очевидно, что сделать работу водителя общественно транспорта привлекательной, а точнее, конкурентоспособной, способна только зарплата. Пермские перевозчики уже не раз заявляли, что новые пятилетние контракты (начиная с 2025-го) изначально предусматривают зарплату водителей в меньшем размере, чем «нормальная» рыночная стоимость тяжелого шоферского труда. Притом требования к подвижному составу становятся более жесткими, от перевозчиков требуют оснастить автобусы дополнительным оборудованием, нести груз оплаты эквайринга за оплату проезда.
На фоне тревожных «хроник» из жизни пермского общественного транспорта пермская мэрия объявила об очередном повышении стоимости проезда в автобусах и трамваях. С 15 апреля 2025 года одна поездка обойдется в 40 рублей (сейчас 37), в 2026 году подорожает до 43 рублей, в 2027-м — до 46 рублей. В качестве причин роста тарифа в мэрии называют «запрос пассажиров на повышение качества транспортных услуг, удорожание топлива и комплектующих, а также необходимость повышения заработной платы водителей в связи с дефицитом кадров в отрасли».
Кроме этого, объявлено, что работникам МКУ «Гортранс» намечено увеличить заработную плату. Согласно проекту постановления администрации Перми, вводится ежемесячная надбавка «за сложный и напряженный режим работы»: водителям — в размере от 10 до 25% от должностного оклада, старшему диспетчеру — от 10 до 40% от должностного оклада, диспетчеру — от 10 до 30% от должностного оклада». Новая система оплаты должна вступить в силу с 1 января 2025 года.
Неужели в пермской мэрии собираются узаконить переработки? Или «сложный и напряженный режим труда» — это нечто другое? В любом случае, как показывает практика социалистического соревнования, от повышения нагрузки производительность труда не растет. А чересчур измученные работой люди, даже за прибавку к зарплате, вряд ли сделают то, о чем мечтает пассажир пермского общественного транспорта, — повысят качество обслуживания.
Может быть, не стоит Перми мудрствовать лукаво, а попросту поучиться опыту соседей, а именно «Гортранса» Екатеринбурга, где в 2024 году количество работников стало расти — впервые за много лет. Добились этого простой прибавкой жалованья. С начала года средняя зарплата водителя в столице Среднего Урала выросла с 61 до 96 тыс. рублей, кондукторов (которых наши соседи, в отличие от Перми, не упразднили как класс) — с 48 до 69 тыс., слесарей — с 46 до 70 тыс. рублей. При этом — никакого «напряженного режима», пусть даже с надбавками!
По сведениям администрации Екатеринбурга, благодаря этому за год число вакансий водителей трамваев сократилось с 332 до 218, водителей троллейбусов — со 150 до 69. Правда, с водителями автобусов ситуация в, как и в Перми, непростая — свободно около 360 штатных мест. Но местные власти объясняют это тем, что пока не заключены новые брутто-контракты, это планируется сделать в феврале–марте следующего года.
Готова ли Пермь пойти по тому же пути, или в дефицитном бюджете краевого центра на 2025 год попросту нет денег на «екатеринбургский вариант»? Вопрос отнюдь не праздный, потому что, если не решить оперативно проблему с привлечением водителей, в наступающем году пермяки или начнут поголовно брать автокредиты, или, что более вероятно, станут поклонниками пешей ходьбы. Пусть поневоле, главное — для здоровья полезно! Так что минздрав Прикамья, при росте дефицита шоферов, сильно (и к тому же бесплатно) улучшит показатели своей эффективности.
Анатолий Москвин для Properm.ru.