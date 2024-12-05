Пермская художественная галерея будет показывать по одной картине в новом проекте

Posted 5 декабря, 12:56
Published 5 декабря, 12:56
Modified 5 декабря, 12:59
Updated 5 декабря, 12:59
Пермская художественная галерея на следующей неделе, 13 декабря, откроет новый проект «От реставрации к интерпретации». Четыре истории» (6+). Он состоит из четырех моновыставок — то есть, выставок, где представлено всего одно произведение.
Первая моновыставка носит название «„Сцены из жизни Иосифа Прекрасного“. Картина, превратившаяся в spalliera». Одноименное произведение (дерево, масло, темпера) создано неизвестным итальянским художником в конце XV — начале XVI веков. Зрители смогут детально рассмотреть картину и узнать детали о ее сюжете, истории и реставрации. Spalliera (спальера) — это расписная панель для украшения спальни в итальянских домах XIV–XV веков, ее называют феноменом эпохи Возрождения. Исполнение произведений заказчики доверяли почитаемым в обществе живописцам.
Как сообщают в группе Пермской художественной галереи «ВКонтакте», каждая из четырех моновыставок посвящена одному произведению из собрания музея: провенансу (истории бытования), особенностям реставрации, методам исследования. Расписание демонстрации произведений проекта выглядит следующим образом:
Увидеть картины можно в выставочном пространстве завода «Телта» (Окулова, 75, корпус 3, четвертый этаж, вход слева от автосалона Mercedes-Benz). Она будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00 (продажа билетов заканчивается в 18:30) и в четверг с 13:00 до 21:00 (продажа билетов окончится в 20:30).