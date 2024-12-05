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Posted 5 декабря, 12:56

Published 5 декабря, 12:56

Modified 5 декабря, 12:59

Updated 5 декабря, 12:59

«Сцены из жизни Иосифа Прекрасного».

Пермская художественная галерея будет показывать по одной картине в новом проекте

5 декабря 2024, 12:56
Фото: официальный сайт Пермской художественной галереи. «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного».

В Пермской галерее запустили проект из четырех выставок по одной картине

Сюжет
Галерея
Полотна недавно отреставрировали во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря.

Пермская художественная галерея на следующей неделе, 13 декабря, откроет новый проект «От реставрации к интерпретации». Четыре истории» (6+). Он состоит из четырех моновыставок — то есть, выставок, где представлено всего одно произведение.

Первая моновыставка носит название «„Сцены из жизни Иосифа Прекрасного“. Картина, превратившаяся в spalliera». Одноименное произведение (дерево, масло, темпера) создано неизвестным итальянским художником в конце XV — начале XVI веков. Зрители смогут детально рассмотреть картину и узнать детали о ее сюжете, истории и реставрации. Spalliera (спальера) — это расписная панель для украшения спальни в итальянских домах XIV–XV веков, ее называют феноменом эпохи Возрождения. Исполнение произведений заказчики доверяли почитаемым в обществе живописцам.

Как сообщают в группе Пермской художественной галереи «ВКонтакте», каждая из четырех моновыставок посвящена одному произведению из собрания музея: провенансу (истории бытования), особенностям реставрации, методам исследования. Расписание демонстрации произведений проекта выглядит следующим образом:

  • с 13 декабря 2024 по 2 февраля 2025 года — «История первая: „Сцены из жизни Иосифа Прекрасного“. Картина, превратившаяся в spalliera»;
  • с 7 февраля по 16 марта 2025 года — «История вторая: Грехопадение». Кто поправил Мартина де Воса?»;
  • с 20 марта по 11 мая 2025 года — «История третья: Аллегория науки». Игра в прятки с сюжетом»;
  • с 15 мая по 22 июня 2025 года — «История четвертая: „Николай Неврев „Большой выигрыш“. Номинал удачи пореформенной эпохи».

Увидеть картины можно в выставочном пространстве завода «Телта» (Окулова, 75, корпус 3, четвертый этаж, вход слева от автосалона Mercedes-Benz). Она будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00 (продажа билетов заканчивается в 18:30) и в четверг с 13:00 до 21:00 (продажа билетов окончится в 20:30).

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