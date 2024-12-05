Пермская художественная галерея будет показывать по одной картине в новом проекте

Увидеть картины можно в выставочном пространстве завода «Телта» (Окулова, 75, корпус 3, четвертый этаж, вход слева от автосалона Mercedes-Benz). Она будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00 (продажа билетов заканчивается в 18:30) и в четверг с 13:00 до 21:00 (продажа билетов окончится в 20:30).