Пермякам рассказали, какую красную икру покупать категорически нельзя

Posted 5 декабря, 02:20
Published 5 декабря, 02:20
Modified 5 декабря, 02:26
Updated 5 декабря, 02:26
В Роспотребнадзоре по Пермскому краю дали рекомендации, как правильно выбрать красную икру к новогоднему столу. Спойлер — внимательно смотрите на состав.
Специалисты ведомства не рекомендуют покупать деликатес с рук и в местах несанкционированной торговли. А вот обращать внимание на этикету надо обязательно. Там должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки.
Информация на жестяной банке должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Надпись должна быть «выбита» изнутри.
Откажитесь от покупки икры, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). При этом не несут вреда консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.
Крышка банки с икрой не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью, икринки должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые, цельные и лопаться при слабом нажатии. Если в лакомстве слишком много сока, а сами икринки — «сдувшиеся», вероятно, деликатес уже размораживали.
Как проверить, не попалась ли вам подделка? Положите икру в горячую воду. Если продукт натуральный, он немного побелеет и опустится на дно, если искусственный — растворится, окрасив воду.
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара. Вместо жестяной банки икру рекомендуется переложить в стеклянную.
Напомним, красная икра вошла в список наиболее подорожавших продуктов. Только за сентябрь цена на этот деликатес выросла в Пермском крае почти на 10%.