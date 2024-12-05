План выпуска пермских двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в полтора раза

Posted 5 декабря, 05:15
Published 5 декабря, 05:15
Modified 5 декабря, 05:17
Updated 5 декабря, 05:17
Минпромторг в 1,5 раза урезал планы выпуска пермских двигателей для самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214, которые будут выпущены в России до 2026 года. Авиапроизводители получат 128 силовых установок вместо 192 запланированных в программе развития авиаотрасли до 2030 года, сообщают «Известия».
В 2025 году планируется собрать 24 авиамотора, среди которых шесть ПД-8, семь ПД-14 и 11 ПС-90. В 2026 году стоит план на 104 двигателя (44 ПД-8, 28 ПД-14 и 32 ПС-90). При этом еще в мае 2024-го предполагалось, что в следующем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) сделает 66 двигателей (24 ПД-8, 30 ПД-14 и 12 ПС-90), а в 2026 году — 126 единиц (48 ПД-8, 48 ПД-14 и 30 ПС-90).
В пресс-службе Минпромторга пояснили, что корректировки направлены на синхронизацию планов с положениями Комплексной программы развития гражданской авиаотрасли (КПГА) до 2030 года. «Производство двигателей осуществляется в соответствии с договорами поставки, заключенными с производителями воздушных судов. Изготовление двигателей ранее сроков, предусмотренных договорами, экономически нецелесообразно и связано с возникновением расходов по хранению двигателей, консервации», — говорится в пояснительной записке.
Объемы обещают наверстать в 2027–2030 годах.