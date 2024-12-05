Прокуратура вышла с иском к медиа о возврате 36 миллионов в бюджет Перми

Posted 5 декабря, 10:20
Published 5 декабря, 10:20
Modified 5 декабря, 14:45
Updated 5 декабря, 14:45
Прокуратура вышла в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ) (управляет изданием Business class и газетой «Наш район») о признании незаконным заключения контрактов с Пермской гордумой и применения последствий ничтожности сделок — возврата в городской бюджет более 36,7 млн рублей. Кроме этого, в рамках данного процесса прокуратура просит суд об обеспечительных мерах — наложении ареста на банковские счета общества. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.
Дело к рассмотрению пока не назначено, иск и заявление региональной прокуратуры приняты судом 3 декабря.
На момент публикации учредитель «Центра деловой информации» Светлана Мазанова не ответила на вопрос журналиста Properm.ru о данном иске прокуратуры. Ранее, во время заседаний суда связанный с историей бывший пресс-секретарь гордумы Константин Шестаков отказался от каких-либо комментариев по спорам с прокуратурой.
Речь в арбитражном иске к ЦДИ идет о семи контрактах, легших в основу требований прокуратуры к Пермской городской думе и ее бывшему сотруднику Шестакову. По информации журналиста Properm.ru, требования на 36,7 млн рублей состоят из 31,3 млн рублей — сумме контрактов, которые прокуратура называет заключенными незаконно и 5,4 млн рублей — проценты за пользование чужими деньгами.
Весной 2024 года надзорное ведомство обратилось с требованием об увольнении бывшего пресс-секретаря думы в связи с утратой доверия. По результатам проведенной в начале года проверки, прокурор Перми направил в думу представление, где говорилось о конфликте интересов при заключении контактов между ЦДИ и гордумой. Контракты, как ответственное лицо, подписывал Шестаков, имеющий неформальные отношения со Светланой Мазановой.
В результате суд первой инстанции удовлетворил требования прокуратуры. Шестакову не удалось оспорить это решение в Пермском краевом суде и 8 ноября гордума внесла сведения об увольнении в связи с утратой доверия в государственный реестр.
В феврале на фоне прокурорской проверки Шестаков по собственному желанию уволился с должности заместителя начальника пресс-службы гордумы. Еще до работы в аппарате думы, в 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с мэрией на 108,9 млн рублей.