Противогаз в помощь. В Ботаническом саду ПГНИУ расцвел цветок с запахом гниющего мяса

Родиной цветка являются Юго-Восточная Азия, Китай и Корейский полуостров. Местное население называет экзотическое растение «кониаку», а в английском языке для него придумали названия «дьявольский язык» и «змеиная пальма». Соцветие аморфофаллюса держится на прямостоячем черешке длиной около 1 м, по мере цветения специфический запах только усиливается, а на початке образуются липкие капли. Этим способом растение привлекает насекомых, которые переносят пыльцу с мужских цветков на находящиеся здесь же женские. После удачного опыления появляется множество плодов.