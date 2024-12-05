Противогаз в помощь. В Ботаническом саду ПГНИУ расцвел цветок с запахом гниющего мяса

Posted 5 декабря, 12:13
Published 5 декабря, 12:13
Modified 5 декабря, 12:16
Updated 5 декабря, 12:16
В отделении «Полезные тропики» Ботанического сада Пермского государственного университета с недавних пор начало сильно пахнуть гниющей плотью. Причиной стало цветение растения под названием Аморфофаллюс коньяк (Amorphophallus konjak) — это многолетник семейства Ароидные, сообщают в группе Ботанического сада в соцсети «ВКонтакте».
Родиной цветка являются Юго-Восточная Азия, Китай и Корейский полуостров. Местное население называет экзотическое растение «кониаку», а в английском языке для него придумали названия «дьявольский язык» и «змеиная пальма». Соцветие аморфофаллюса держится на прямостоячем черешке длиной около 1 м, по мере цветения специфический запах только усиливается, а на початке образуются липкие капли. Этим способом растение привлекает насекомых, которые переносят пыльцу с мужских цветков на находящиеся здесь же женские. После удачного опыления появляется множество плодов.
Интересно, что Аморфофаллюс коньяк используют в качестве пищевого растения в Китае, Корее и Японии. Из его клубней изготавливают муку конняку (также называемую коньяк или конжак), применяемую в качестве пищевой добавки (загуститель Е425). Ее используют наравне с широко известными пектином, желатином и агар-агаром.
Сейчас экскурсии в Ботаническом саду ПГНИУ временно не проводятся из-за реконструкции оранжереи. О возобновлении экскурсий в учреждении обещают сообщить дополнительно.