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Posted 5 декабря, 12:18

Published 5 декабря, 12:18

Modified 5 декабря, 12:18

Updated 5 декабря, 12:18

Российские разработчики создали онлайн-игру по правилам безопасного поведения

Российские разработчики создали онлайн-игру по правилам безопасного поведения

5 декабря 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.
Платформа «Авито», МЧС России и АНО «Диалог Регионы» разработали онлайн-игру по обучению основам безопасного поведения. Проект называется «Миссия Безопасность». Его основная целевая аудитория — дети и молодежь.

В ходе выполнения увлекательных заданий игрокам предстоит научиться правильно вести себя в разных ситуациях — от прогулки у дома до общения в цифровом пространстве.

Главного персонажа игры зовут Стёпа. По сюжету, он хочет встретиться с друзьями. Однако этому препятствуют различные происшествия, такие как утечка газа, разбившийся ртутный градусник и другие. В решении проблем Стёпе помогает пожарный из службы МЧС кот Семён. Пушистый персонаж также обладает навыками правильного онлайн-поведения. Кот может подсказать, как избежать ошибок при совершении покупок через интернет, поиске работы или бронировании жилья.

Наиболее активные игроки смогут побывать в пожарно-спасательной части МЧС России или офисе компании «Авито». У них появится возможность более близко познакомиться с работой спасателей и специалистов платформы.

Как подчеркнул директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, важно учить население полезным привычкам и алгоритмам действий. Это позволит сократить количество происшествий. Для работы в этом направлении нужно привлекать максимальные ресурсы. Проект реализуется в игровом формате. Такой подход позволяет пользователям лучше воспринимать информацию. Охотенко отметил, что при создании персонажей разработчики учли ключевые тренды и нарративы.

Разработка новой игры осуществлялась с целью дополнить правила безопасности в цифровом пространстве информацией о правилах безопасности в повседневной жизни. На это обратил внимание директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко. Он подчеркнул, что игра создавалась не только усилиями специалистов платформы, министерства и «Диалога». Тестировщиками игры выступили их дети.

Новая игра позволит россиянам узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, дополнила Дарья Долгих, директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог».

Игра доступна на главной странице Авито: перейти в нее и попробовать свои силы можно в разделе «сторис».

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