Российские разработчики создали онлайн-игру по правилам безопасного поведения

Posted 5 декабря, 12:18
Published 5 декабря, 12:18
Modified 5 декабря, 12:18
Updated 5 декабря, 12:18
В ходе выполнения увлекательных заданий игрокам предстоит научиться правильно вести себя в разных ситуациях — от прогулки у дома до общения в цифровом пространстве.
Главного персонажа игры зовут Стёпа. По сюжету, он хочет встретиться с друзьями. Однако этому препятствуют различные происшествия, такие как утечка газа, разбившийся ртутный градусник и другие. В решении проблем Стёпе помогает пожарный из службы МЧС кот Семён. Пушистый персонаж также обладает навыками правильного онлайн-поведения. Кот может подсказать, как избежать ошибок при совершении покупок через интернет, поиске работы или бронировании жилья.
Наиболее активные игроки смогут побывать в пожарно-спасательной части МЧС России или офисе компании «Авито». У них появится возможность более близко познакомиться с работой спасателей и специалистов платформы.
Как подчеркнул директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко, важно учить население полезным привычкам и алгоритмам действий. Это позволит сократить количество происшествий. Для работы в этом направлении нужно привлекать максимальные ресурсы. Проект реализуется в игровом формате. Такой подход позволяет пользователям лучше воспринимать информацию. Охотенко отметил, что при создании персонажей разработчики учли ключевые тренды и нарративы.
Разработка новой игры осуществлялась с целью дополнить правила безопасности в цифровом пространстве информацией о правилах безопасности в повседневной жизни. На это обратил внимание директор по связям с государственными организациями «Авито» Дмитрий Гавриленко. Он подчеркнул, что игра создавалась не только усилиями специалистов платформы, министерства и «Диалога». Тестировщиками игры выступили их дети.
Новая игра позволит россиянам узнать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, дополнила Дарья Долгих, директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог».
Игра доступна на главной странице Авито: перейти в нее и попробовать свои силы можно в разделе «сторис».