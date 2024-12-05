Российские разработчики создали онлайн-игру по правилам безопасного поведения

Главного персонажа игры зовут Стёпа. По сюжету, он хочет встретиться с друзьями. Однако этому препятствуют различные происшествия, такие как утечка газа, разбившийся ртутный градусник и другие. В решении проблем Стёпе помогает пожарный из службы МЧС кот Семён. Пушистый персонаж также обладает навыками правильного онлайн-поведения. Кот может подсказать, как избежать ошибок при совершении покупок через интернет, поиске работы или бронировании жилья.