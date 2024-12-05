Самолет из Перми до индийского Гоа улетел полным

Posted 5 декабря, 15:36
Published 5 декабря, 15:36
Modified 5 декабря, 15:39
Updated 5 декабря, 15:39
Сегодня, 5 декабря, состоялся первый рейс по направлению Пермь — Гоа. Его заполняемость составила 100%. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на туроператора Anex.
При этом посадка второго рейса на индийский курорт тоже полная. Он состоится 15 декабря.
Полёты до индийского курорта осуществляются до 20 марта с периодичностью раз в 10 дней авиакомпаней Azur Air. Время в пути — около 7 часов.
С ноября у пермяков появилась возможность слетать на Гоа и Пхукет (перевозчик Azur Air). Кроме того, планируются перелеты в Египет — Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.
Один раз в неделю из Перми можно улететь в Ереван, Баку и узбекский Наманган.