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Posted 5 декабря, 15:36

Published 5 декабря, 15:36

Modified 5 декабря, 15:39

Updated 5 декабря, 15:39

Первый самолет Пермь-Гоа 5 декабря был заполнен на 100%

Самолет из Перми до индийского Гоа улетел полным

5 декабря 2024, 15:36
Фото: properm.ru.

Первый самолет Пермь-Гоа 5 декабря был заполнен на 100%

На следующий самолет также все билеты уже проданы.

Сегодня, 5 декабря, состоялся первый рейс по направлению Пермь — Гоа. Его заполняемость составила 100%. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на туроператора Anex.

При этом посадка второго рейса на индийский курорт тоже полная. Он состоится 15 декабря.

Полёты до индийского курорта осуществляются до 20 марта с периодичностью раз в 10 дней авиакомпаней Azur Air. Время в пути — около 7 часов.

С ноября у пермяков появилась возможность слетать на Гоа и Пхукет (перевозчик Azur Air). Кроме того, планируются перелеты в Египет — Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Один раз в неделю из Перми можно улететь в Ереван, Баку и узбекский Наманган.

#Авиа перевозки#Пермь#Транспорт#Индия#Авиа
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