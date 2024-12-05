Серьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадов

Posted 5 декабря, 05:34
Published 5 декабря, 05:34
Modified 5 декабря, 05:37
Updated 5 декабря, 05:37
В Пермский край пришло похолодание. Умеренно холодная воздушная масса распространяется в тылу циклона, центр которого располагается в районе Салехарда, и по восточной периферии антициклона с Европейской части России. В течение дня на территории региона ожидается температура воздуха -3…-6˚, в Перми до -3˚.
До воскресенья, 8 декабря, на погоду в Пермском крае существенно повлияет антициклон, постепенно смещающийся на Южный Урал. Осадков не ожидается, рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Вплоть до вечера 7 декабря в Прикамье установится облачность, однако уже в ночь на воскресенье небо прояснится. Пик похолодания прогнозируется тогда же — утром в воскресенье в Перми до -17˚, по краю -12…-17˚, местами по югу и востоку до -20˚.
Однако до выходных заморозки будут постепенными — в пятницу, 6 декабря, в течение суток до -6…-11˚, в Перми -6…-8˚, а в субботу температура воздуха опустится до -9…-14˚ по региону и до -12˚ в Перми. В начале следующей недели по мере разрушения антициклона в Пермь и на юг Прикамья могут прийти первые серьезные снегопады — до 10 мм осадков, говорят синоптики.