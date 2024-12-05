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Posted 5 декабря, 05:34

Published 5 декабря, 05:34

Modified 5 декабря, 05:37

Updated 5 декабря, 05:37

В Пермском крае в конце недели похолодает до -20 градусов

Серьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадов

5 декабря 2024, 05:34
Фото: properm.ru.

В Пермском крае в конце недели похолодает до -20 градусов

Пик заморозков в регионе наступит в грядущие выходные.

В Пермский край пришло похолодание. Умеренно холодная воздушная масса распространяется в тылу циклона, центр которого располагается в районе Салехарда, и по восточной периферии антициклона с Европейской части России. В течение дня на территории региона ожидается температура воздуха -3…-6˚, в Перми до -3˚.

До воскресенья, 8 декабря, на погоду в Пермском крае существенно повлияет антициклон, постепенно смещающийся на Южный Урал. Осадков не ожидается, рассказали специалисты ГИС-центра ПГНИУ. Вплоть до вечера 7 декабря в Прикамье установится облачность, однако уже в ночь на воскресенье небо прояснится. Пик похолодания прогнозируется тогда же — утром в воскресенье в Перми до -17˚, по краю -12…-17˚, местами по югу и востоку до -20˚.

Однако до выходных заморозки будут постепенными — в пятницу, 6 декабря, в течение суток до -6…-11˚, в Перми -6…-8˚, а в субботу температура воздуха опустится до -9…-14˚ по региону и до -12˚ в Перми. В начале следующей недели по мере разрушения антициклона в Пермь и на юг Прикамья могут прийти первые серьезные снегопады — до 10 мм осадков, говорят синоптики.

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