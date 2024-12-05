Серьезное похолодание пришло в Прикамье. Когда ждать снегопадов

Однако до выходных заморозки будут постепенными — в пятницу, 6 декабря, в течение суток до -6…-11˚, в Перми -6…-8˚, а в субботу температура воздуха опустится до -9…-14˚ по региону и до -12˚ в Перми. В начале следующей недели по мере разрушения антициклона в Пермь и на юг Прикамья могут прийти первые серьезные снегопады — до 10 мм осадков, говорят синоптики.