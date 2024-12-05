Шахтер из Березников не захотел жить после кражи 26 миллионов

Пенсионера обманул житель Удмуртии. Он и его подельники позвонили своей жертве и сказали, что ему надо перевести деньги на безопасный счет. Часть денег пожилой мужчина перевел, а еще часть — передал лично выходцу из соседнего региона, который специально для этого приехал в Березники.