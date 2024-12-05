properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 06:17

Published 5 декабря, 06:17

Modified 5 декабря, 06:19

Updated 5 декабря, 06:19

Шахтер из Березников не захотел жить после кражи 26 миллионов

Шахтер из Березников не захотел жить после кражи 26 миллионов

5 декабря 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney.
Пожилой мужчина попался на удочку мошенника из Удмуртии.

Пожилой житель Березников покончил с собой после того, как отдал мошенникам более 26 млн рублей. Эти деньги мужчина долго копил, работав на шахте.

Пенсионера обманул житель Удмуртии. Он и его подельники позвонили своей жертве и сказали, что ему надо перевести деньги на безопасный счет. Часть денег пожилой мужчина перевел, а еще часть — передал лично выходцу из соседнего региона, который специально для этого приехал в Березники.

«На фоне переживаний из-за потери капитала, накопленного за годы тяжелой работы в шахтах, спустя непродолжительное время после совершения преступления, потерпевший покончил жизнь самоубийством», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В отношении жителя Удмуртии было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Оно направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении иных соучастников материалы выделены в отдельное производство.

Читайте также:
Несовершеннолетний пермяк лишил пенсионеров почти миллиона рублейГлава Следкома запросил доклад по делу о слетевшем с путепровода пермском автобусеМинздрав рассказал о самочувствии пострадавших в ДТП с пермским автобусом №15
#Мошенничество#Мошенники#Березники#Уголовное дело#Самоубийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика