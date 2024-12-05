Шахтер из Березников не захотел жить после кражи 26 миллионов

Posted 5 декабря, 06:17
Published 5 декабря, 06:17
Modified 5 декабря, 06:19
Updated 5 декабря, 06:19
Пожилой житель Березников покончил с собой после того, как отдал мошенникам более 26 млн рублей. Эти деньги мужчина долго копил, работав на шахте.
Пенсионера обманул житель Удмуртии. Он и его подельники позвонили своей жертве и сказали, что ему надо перевести деньги на безопасный счет. Часть денег пожилой мужчина перевел, а еще часть — передал лично выходцу из соседнего региона, который специально для этого приехал в Березники.
«На фоне переживаний из-за потери капитала, накопленного за годы тяжелой работы в шахтах, спустя непродолжительное время после совершения преступления, потерпевший покончил жизнь самоубийством», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
В отношении жителя Удмуртии было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Оно направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении иных соучастников материалы выделены в отдельное производство.