Скончался уважаемый пермский ученый и доктор медицинских наук Евгений Владимирский

В 1996 году Евгений Владимирский избран президентом Ассоциации физиотерапевтов, курортологов и реабилитологов Урала и Сибири, был действительным членом Российской академии естественных наук. В 2007 году возглавил Институт восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии Пермской медицинской академии. Помимо этого, ученый долгие годы был главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению Минздрава Прикамья, председателем Пермского краевого общества врачей-физиотерапевтов и курортологов. Евгений Владимирович также входил в редакционные советы многих специализированных изданий. Коллеги отзываются о нем, как об очень отзывчивом и деятельном человеке, а также высокопрофессиональном ученом.