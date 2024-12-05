Скончался уважаемый пермский ученый и доктор медицинских наук Евгений Владимирский

Posted 5 декабря, 11:26
Published 5 декабря, 11:26
Modified 5 декабря, 11:28
Updated 5 декабря, 11:28
Сегодня, 5 декабря, из жизни ушел доктор медицинских наук, профессор Евгений Владимирский. Ученому было 79 лет, его имя связано с развитием курортологии, физиотерапии и реабилитации в Пермском крае. О кончине Владимирского сообщила в своем Telegram-канале министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.
Евгений Владимирович окончил лечебный факультет Пермского мединститута в 1968 году, а затем работал терапевтом в кардиологическом отделении Пермской областной клинической больницы. В 80-е годы в теории и на практике он изучал влияние физиотерапевтических методов и санаторно-курортного лечения на пациентов, страдающих болезнями системы кровообращения. В 1982 Владимирский защитил кандидатскую диссертацию, в 1995 году — докторскую, также ему присвоили ученое звание профессора.
В 1996 году Евгений Владимирский избран президентом Ассоциации физиотерапевтов, курортологов и реабилитологов Урала и Сибири, был действительным членом Российской академии естественных наук. В 2007 году возглавил Институт восстановительной медицины, физиотерапии и курортологии Пермской медицинской академии. Помимо этого, ученый долгие годы был главным внештатным специалистом по санаторно-курортному лечению Минздрава Прикамья, председателем Пермского краевого общества врачей-физиотерапевтов и курортологов. Евгений Владимирович также входил в редакционные советы многих специализированных изданий. Коллеги отзываются о нем, как об очень отзывчивом и деятельном человеке, а также высокопрофессиональном ученом.