Стала известна судьба одной из спасенных на пожаре в Перми кошек

Пожар на ул. Крупской в Перми произошел 3 ноября. Из огня удалось спасти 73-летнюю женщину и трех кошек. Еще более десятка питомцев, к сожалению, погибли. Точное количество погибших животных неизвестно. Две из спасенных кошек убежали, а одна — не могла даже встать. Ее пожарные под завалами в полуживом состоянии и привели в чувства. Пока хозяйка в больнице, спасатели забрали пушистую под свою опеку и даже водят ее к ветеринару.