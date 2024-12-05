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Posted 5 декабря, 07:12

Published 5 декабря, 07:12

Modified 5 декабря, 07:14

Updated 5 декабря, 07:14

Стала известна судьба одной из спасенных на пожаре в Перми кошек

Стала известна судьба одной из спасенных на пожаре в Перми кошек

5 декабря 2024, 07:12
Фото: МЧС России.
Животное находится в безопасности и кажется имеет все шансы найти работу.

В МЧС России рассказали о судьбе кошки, спасенной вместе с хозяйкой из пожара на ул. Крупской. Сейчас животное находится у сотрудников пожарно-спасательной части №3.

Пожар на ул. Крупской в Перми произошел 3 ноября. Из огня удалось спасти 73-летнюю женщину и трех кошек. Еще более десятка питомцев, к сожалению, погибли. Точное количество погибших животных неизвестно. Две из спасенных кошек убежали, а одна — не могла даже встать. Ее пожарные под завалами в полуживом состоянии и привели в чувства. Пока хозяйка в больнице, спасатели забрали пушистую под свою опеку и даже водят ее к ветеринару.

Как стало известно Properm.ru, если спасенная пенсионерка не попросит вернуть кошку, зверек останется жить в пожарной части.

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#Пожар#Коты#Кошки
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