Стала известна судьба одной из спасенных на пожаре в Перми кошек

Posted 5 декабря, 07:12
Published 5 декабря, 07:12
Modified 5 декабря, 07:14
Updated 5 декабря, 07:14
В МЧС России рассказали о судьбе кошки, спасенной вместе с хозяйкой из пожара на ул. Крупской. Сейчас животное находится у сотрудников пожарно-спасательной части №3.
Пожар на ул. Крупской в Перми произошел 3 ноября. Из огня удалось спасти 73-летнюю женщину и трех кошек. Еще более десятка питомцев, к сожалению, погибли. Точное количество погибших животных неизвестно. Две из спасенных кошек убежали, а одна — не могла даже встать. Ее пожарные под завалами в полуживом состоянии и привели в чувства. Пока хозяйка в больнице, спасатели забрали пушистую под свою опеку и даже водят ее к ветеринару.
Как стало известно Properm.ru, если спасенная пенсионерка не попросит вернуть кошку, зверек останется жить в пожарной части.