Суд в Кузбассе на два месяца арестовал чиновницу за злоупотребление полномочиями

Posted 5 декабря, 08:21
Published 5 декабря, 08:21
Modified 5 декабря, 08:24
Updated 5 декабря, 08:24
Сегодня, 5 декабря, суд поместил под стражу заместителя главы Промышленновского округа Кемеровской области Анну Мясоедову. Чиновница также возглавляла управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма. Девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС.
Следствие считает, что в марте Анна Мясоедова согласовала документы на проведение капитального ремонта дома культуры в селе Ваганова на сумму 110 млн рублей. После этого она поручила директору ДК Елене Захаровой подписать документы. Денежные средства перечислили подрядчику. Администрации Промышленновского округа был причинен материальный ущерб на сумму 110 млн рублей.
В итоге Мясоедову взяли под стражу на срок два месяца — до 28 января 2025 года. Кроме того, Елену Захарову ранее тоже арестовали на два месяца.