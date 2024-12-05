«Т Плюс» продемонстрировала современную систему управления теплоснабжением

«Пермский инженерно-промышленный форум традиционно предоставил возможность для обсуждения трендов и инноваций в различных отраслях, в том числе в энергетике. Дискуссионная площадка собрала профессионалов для обсуждения самых актуальных вопросов отрасли. Уровень ИТ-инжиниринга, внедрённый в „Т Плюс“ и продемонстрированный в рамках форума, позволяет предприятию отвечать на все вызовы времени. Такая стратегия помогает в главном — обеспечивать высокий уровень качества услуг теплоснабжения для клиентов», — отметил директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.