У пермского хладокомбината трамвай сошел с рельсов

Posted 5 декабря, 10:21
Published 5 декабря, 10:21
Modified 5 декабря, 10:45
Updated 5 декабря, 10:45
Сегодня, 5 декабря, в районе хладокомбината «Созвездие» в Перми (ул. Куйбышева, 128) встали трамваи, следующие по маршруту №5 «Станция Пермь-2 — Бахаревка». Вагоны остановились в обе стороны, сообщили подписчики Telegram-канала «ЧП Пермь | новости». В Telegram-канале пермского департамента транспорта появилось предупреждение о задержке движения трамвая №5 из-за неполадок на линии.
Как пояснили Properm.ru в пресс-службе городского дептранса, сход вагона трамвая произошел сегодня в 14:27, никто не пострадал. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая устранит неполадки и выявит причины случившегося.
UPD. 15:44: движение на путях восстановлено.