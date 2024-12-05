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Posted 5 декабря, 10:21

Published 5 декабря, 10:21

Modified 5 декабря, 10:45

Updated 5 декабря, 10:45

В Перми у хладокомбината трамвай №5 сошел с рельсов

У пермского хладокомбината трамвай сошел с рельсов

5 декабря 2024, 10:21
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

В Перми у хладокомбината трамвай №5 сошел с рельсов

На месте работает аварийная бригада.

Сегодня, 5 декабря, в районе хладокомбината «Созвездие» в Перми (ул. Куйбышева, 128) встали трамваи, следующие по маршруту №5 «Станция Пермь-2 — Бахаревка». Вагоны остановились в обе стороны, сообщили подписчики Telegram-канала «ЧП Пермь | новости». В Telegram-канале пермского департамента транспорта появилось предупреждение о задержке движения трамвая №5 из-за неполадок на линии.

Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь | новости»

Как пояснили Properm.ru в пресс-службе городского дептранса, сход вагона трамвая произошел сегодня в 14:27, никто не пострадал. Сейчас на месте работает аварийная бригада, которая устранит неполадки и выявит причины случившегося.

UPD. 15:44: движение на путях восстановлено.

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#Общество#Пермь#Гортранс#Общественный транспорт#Трамваи
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