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Posted 5 декабря, 09:52

Published 5 декабря, 09:52

Modified 5 декабря, 09:54

Updated 5 декабря, 09:54

В Перми у 3 студентов ПГНИУ из Туркменистана выявлен туберкулез.

У трёх студентов пермского университета из Туркменистана выявлен туберкулез

5 декабря 2024, 09:52
Фото: properm.ru.

В Перми у 3 студентов ПГНИУ из Туркменистана выявлен туберкулез.

Сюжет
ПГНИУ
Они проживали в общежитии, но уже оттуда выехали.

У трёх студентов ПГНИУ, приехавших на обучение из Туркменистана, тесты на туберкулез показали положительные результаты. Они уже покинули общежития, сообщает пресс-служба вуза.

После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено, сообщают в ПГНИУ.

«При поступлении в ПГНИУ студенты обязаны подтвердить свой прививочный статус или сделать прививку от туберкулеза, поэтому дальнейшего распространения инфекции не произошло», — резюмируют в вузе.

С 28 ноября по 27 декабря в общежитиях № 5 и 9 ПГНИУ ввели запрет на посещение гостей.

В ноябре двое жителей Пермского края с подозрением на туберкулез прошли медицинское обследование лишь после вмешательства судебных приставов.

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#Происшествия#ПГНИУ#Пермь#Туберкулез#Профилактика туберкулеза
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