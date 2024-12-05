У трёх студентов пермского университета из Туркменистана выявлен туберкулез

Posted 5 декабря, 09:52
Published 5 декабря, 09:52
Modified 5 декабря, 09:54
Updated 5 декабря, 09:54
У трёх студентов ПГНИУ, приехавших на обучение из Туркменистана, тесты на туберкулез показали положительные результаты. Они уже покинули общежития, сообщает пресс-служба вуза.
После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено, сообщают в ПГНИУ.
«При поступлении в ПГНИУ студенты обязаны подтвердить свой прививочный статус или сделать прививку от туберкулеза, поэтому дальнейшего распространения инфекции не произошло», — резюмируют в вузе.
С 28 ноября по 27 декабря в общежитиях № 5 и 9 ПГНИУ ввели запрет на посещение гостей.
В ноябре двое жителей Пермского края с подозрением на туберкулез прошли медицинское обследование лишь после вмешательства судебных приставов.