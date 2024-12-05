У трёх студентов пермского университета из Туркменистана выявлен туберкулез

После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено, сообщают в ПГНИУ.