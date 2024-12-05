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Posted 5 декабря, 09:16

Published 5 декабря, 09:16

Modified 5 декабря, 09:19

Updated 5 декабря, 09:19

В Перми с начала года демонтировали более 500 самовольно установленных гаражей

В Перми с начала года убрали более 500 гаражей-самостроев

5 декабря 2024, 09:16
Фото: администрация Перми.

В Перми с начала года демонтировали более 500 самовольно установленных гаражей

Самое большое количество незаконных построек демонтированы в Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах города

В Перми с начала года демонтировали более 500 самовольно установленных гаражей. Речь идет о незаконно размещенных металлических гаражах и контейнерах, которые подлежат демонтажу, сообщает администрация города.

При выявлении незаконных объектов специалисты территориальных органов определяют собственника, направляют в его адрес уведомление о добровольном демонтаже. Если этого не происходит, администрация района принимает решение о принудительном демонтаже.

В Индустриальном районе в 2024 году демонтировано 89 металлических гаражей и контейнеров. Большинство из них владельцы убрали самостоятельно в добровольном порядке. Принудительно демонтировано 15 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов.

В Мотовилихинском районе с начала года было выявлено 60 незаконных гаражей. Принудительно демонтировали 15 объектов по ул. Веры Фигнер, 5, ул. Гашкова, 3, 41/1, ул. Баранчинская, 2, остальные — добровольно.

В Дзержинском районе в этом году было выявлено 205 гаражей. Устранено добровольно — 163, принудительно — 35.

На территории Орджоникидзевского района в текущем году принудительно демонтировано 32 объекта по ул. Репина, 93, Верхнекамская, 19, Прохладная, 82, Волоколамская, 25 и другим. Добровольно владельцы убрали 125 объектов.

Власти Перми с начала года демонтировали более 50 самовольных построек. В их числе капитальные гаражи, кафе, пристрои и другие, сообщает пресс-служба мэрии.

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#Пермь#Гараж#Гаражи
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