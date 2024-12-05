В Перми состоится форум креативных индустрий (12+)

Напомним, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в этом году заключил с гендиректором АСИ по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой соглашение о сотрудничестве и внедрении в Прикамье общероссийского стандарта развития креативной экономики. В рамках этого соглашения в крае сформировали межведомственную рабочую группу, которая занимается формированием единого видения политики данной отрасли в регионе. Сейчас в регионе зарегистрировано более восьми с половиной тысяч компаний и предпринимателей, работающих в области креативных индустрий.