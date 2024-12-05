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Posted 5 декабря, 05:46

Published 5 декабря, 05:46

Modified 5 декабря, 05:48

Updated 5 декабря, 05:48

Кинопроизводство пополняет бюджет региона и продвигает Прикамье во всей стране

В Перми состоится форум креативных индустрий (12+)

5 декабря 2024, 05:46
Фото: АНО «Центр развития кинопроизводства». Кинопроизводство пополняет бюджет региона и продвигает Прикамье во всей стране
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6 декабря в столице Прикамья будет проходить форум креативных индустрий «Сферы»(12+). Темами работы станут IT и видеоигры, народные промыслы, мода, киноиндустрия. Участники соберутся в технопарке Morion Digital.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте. В форуме примут участие спикеры, которые считаются лучшими экспертами в своей отрасли. Амбассадором IT-отрасли выступит Оскар Ягафаров, директор Morion Digital, глава Пермской краевой федерации спортивного программирования. Отрасль моды будет представлять организатор Red Market и Red Fest Алиса Филичкина. В качестве эксперта на форум также приглашена Алена Семерикова-Волкова, директор АНО «Центр развития кинопроизводства». Планируется, что спикером в треке народных промыслов будет гендиректор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова.

В рамках трека, посвященного IT, будут затронуты вопросы возможности поставки отечественных компьютерных игр на внешние рынки. Спикеры и участники рассмотрят возможности поддержки этого направления в Прикамье. На треке, посвященном развитию киноиндустрии, спикеры раскроют тренды данной отрасли в крае. Гостям форума также раскроют профессиональные перспективы в этом направлении и возможности грантового участия в кинопроектах.

Участники, которых привлекают художественные промыслы, смогут посетить соответствующий трек, в рамках которого им расскажут о маркетинговых стратегиях в этой сфере, а также эффективных практиках в РФ и регионе. В программу этого трека организаторы включили деловую игру. Индустрию моды будут обсуждать в разрезе роста местных брендов в условиях перенасыщенного предложениями рынка. Отдельное мероприятие будет посвящено разбору пермских брендов.

Программа события включает мероприятия в формате открытых диалогов, посвященных налогообложению в сфере творческих индустрий, защите прав на интеллектуальную собственность и пермским брендам.

Развитие креативных индустрий относится к приоритетным направлениям социального и экономического развития края на ближайшие десять лет. Уточняется, что данная отрасль охватывает такие направления, как мода, разработка ПО и игр, производство кинопродукции, проекты, посвященные определенным событиям, и ряд других направлений.

Напомним, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в этом году заключил с гендиректором АСИ по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой соглашение о сотрудничестве и внедрении в Прикамье общероссийского стандарта развития креативной экономики. В рамках этого соглашения в крае сформировали межведомственную рабочую группу, которая занимается формированием единого видения политики данной отрасли в регионе. Сейчас в регионе зарегистрировано более восьми с половиной тысяч компаний и предпринимателей, работающих в области креативных индустрий.

По словам главы минэкономразвития Пермского края Татьяны Чуксиной, творческая сфера обладает значительным потенциалом для роста и повышения качества жизни населения.

Организатор мероприятия — некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства» по заданию Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края.

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