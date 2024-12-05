В ПГАТУ появилось пространство «Уралхима»

Ремонт зоны отдыха был проведен в рамках двустороннего сотрудничества вуза и филиала «ПМУ», которое было закреплено соглашением в 2023 году. В рамках него Институт фундаментальных и прикладных агробиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ открыл в 2024 году специальность «Химическая технология». На первый курс по ней поступили 24 студента, в том числе из Перми и Березников — городов присутствия «Уралхима». По итогам четырехлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений и смогут работать в основных цехах филиалов «ПМУ» и «Азот».