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Posted 5 декабря, 11:24

Published 5 декабря, 11:24

Modified 5 декабря, 11:25

Updated 5 декабря, 11:25

В ПГАТУ появилось пространство «Уралхима»

В ПГАТУ появилось пространство «Уралхима»

5 декабря 2024, 11:24
Фото: Виктория Тарасенко.
В инженерном корпусе Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ) открылась обновленная зона отдыха в корпоративном стиле АО «ОХК „Уралхим“. Компания — один из ключевых работодателей для выпускников университета.

Проект реализован в рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука».

Фото: Виктория Тарасенко

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:

«Для „Уралхима“ важно, чтобы студенты вуза узнали о Компании, пришли к нам на практику и увлеклись работой. В „ПМУ“ для этого созданы все условия: мы в лидерах химической отрасли региона по уровню средней зарплаты и социальному пакету. На предприятии активно действует совет молодежи, проводится много интересных мероприятий — жизнь кипит».

Фото: Виктория Тарасенко

Ближе познакомиться с «Уралхимом» студенты ПГАТУ теперь могут прямо между лекциями, просто наведя смартфон на QR-код, расположенный на стене обновленной зоны отдыха. Там есть подробная информация о Компании и актуальных вакансиях. Отдельное место заняла карта мира, где отмечены основные сельскохозяйственные культуры, которые выращивают благодаря удобрениям «Уралхима». Рядом разместились образцы продукции.

Фото: Виктория Тарасенко

Алексей Андреев, ректор ПГАТУ:

«Наш университет благодарен „Уралхиму“ за создание современного образовательного пространства. Такое взаимодействие выгодно всем: вуз получает отремонтированное помещение, студенты — комфортное место для отдыха, где можно найти исчерпывающую информацию о потенциальном работодателе, а компания — лучших выпускников для последующего трудоустройства. Это самый главный итог нашего тесного сотрудничества».

Фото: Виктория Тарасенко

Ремонт зоны отдыха был проведен в рамках двустороннего сотрудничества вуза и филиала «ПМУ», которое было закреплено соглашением в 2023 году. В рамках него Институт фундаментальных и прикладных агробиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ открыл в 2024 году специальность «Химическая технология». На первый курс по ней поступили 24 студента, в том числе из Перми и Березников — городов присутствия «Уралхима». По итогам четырехлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений и смогут работать в основных цехах филиалов «ПМУ» и «Азот».

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