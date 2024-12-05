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Posted 5 декабря, 16:02

Published 5 декабря, 16:02

Modified 5 декабря, 16:04

Updated 5 декабря, 16:04

Завтра, 5 декабря, в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Завтра в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком

5 декабря 2024, 16:02
Фото: ВКонтакте/Администрация Нытвенского городского округа.

Завтра, 5 декабря, в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Слепнев был стрелком-зенитчиком.

В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Андрей Слепнев. Об этом сообщает администрация городского округа в официальном паблике.

Младший сержант Андрей Слепнев служил стрелком-зенитчиком. Погиб 13 октября 2024 года. Других подробностей жизни и службы погибшего не приводится.

Церемония прощания начнется 6 декабря с 12:00 в Доме культуры Нытвы по адресу пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 13:00.

На севере Прикамья простились с жителем Всеволодо-Вильвы Вадимом Трофимовым, погибшим на СВО. Мужчине было 32 года, его не стало через неделю после дня рождения.

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#Военная операция на Украине#Сво
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