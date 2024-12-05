Завтра в Нытве простятся с погибшим в ходе СВО земляком

Posted 5 декабря, 16:02
Published 5 декабря, 16:02
Modified 5 декабря, 16:04
Updated 5 декабря, 16:04
В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Андрей Слепнев. Об этом сообщает администрация городского округа в официальном паблике.
Младший сержант Андрей Слепнев служил стрелком-зенитчиком. Погиб 13 октября 2024 года. Других подробностей жизни и службы погибшего не приводится.
Церемония прощания начнется 6 декабря с 12:00 в Доме культуры Нытвы по адресу пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 13:00.
На севере Прикамья простились с жителем Всеволодо-Вильвы Вадимом Трофимовым, погибшим на СВО. Мужчине было 32 года, его не стало через неделю после дня рождения.