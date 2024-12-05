Завтра в Пермском крае может увеличиться число коммунальных аварий и ДТП

Posted 5 декабря, 08:01
Published 5 декабря, 08:01
Modified 5 декабря, 08:04
Updated 5 декабря, 08:04
В Прикамье завтра ночью и днем, 6 декабря, местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, а на проводах, деревьях и зданиях могут образоваться гололедные отложения. Об изменении погодных условий предупредили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в низинах и горных районах может похолодать до -15°, днем в крае ожидается до -9°. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с.
В связи с прогнозируемой погодой сохраняется вероятность образования дорожных заторов, а также аварий на объектах ЖКХ. Кроме того, из-за гололедицы существует вероятность увеличения числа ДТП и техногенных пожаров, а также травмирования пешеходов — люди могут чаще получать переломы и вывихи при падении на льду.
Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, когда начнутся снегопады, и декабрь станет более «зимним».