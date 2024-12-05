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Posted 5 декабря, 08:01

Published 5 декабря, 08:01

Modified 5 декабря, 08:04

Updated 5 декабря, 08:04

В Прикамье 6 декабря ожидаются гололедица на дорогах и обледенение проводов

Завтра в Пермском крае может увеличиться число коммунальных аварий и ДТП

5 декабря 2024, 08:01
Фото: ideogram.ai.

В Прикамье 6 декабря ожидаются гололедица на дорогах и обледенение проводов

Синоптики обещают ухудшение погоды.

В Прикамье завтра ночью и днем, 6 декабря, местами пройдет небольшой снег, на дорогах ожидается гололедица, а на проводах, деревьях и зданиях могут образоваться гололедные отложения. Об изменении погодных условий предупредили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью в низинах и горных районах может похолодать до -15°, днем в крае ожидается до -9°. Скорость западного, северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

В связи с прогнозируемой погодой сохраняется вероятность образования дорожных заторов, а также аварий на объектах ЖКХ. Кроме того, из-за гололедицы существует вероятность увеличения числа ДТП и техногенных пожаров, а также травмирования пешеходов — люди могут чаще получать переломы и вывихи при падении на льду.

Ранее в ГИС-центре ПГНИУ рассказали, когда начнутся снегопады, и декабрь станет более «зимним».

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#Пермь#Погода#Снег#Гололедица
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