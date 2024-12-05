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Posted 5 декабря, 04:28

Published 5 декабря, 04:28

Modified 5 декабря, 04:35

Updated 5 декабря, 04:35

Женщина с шестилетним малышом пропала без вести в Перми

Женщина с шестилетним малышом пропала без вести в Перми

5 декабря 2024, 04:28
Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.
Сюжет
Пропал человек
Обоим необходима медицинская помощь.

В Перми пропали 42-летняя Наталья Мазунина и шестилетний Антон Мазунин. Женщине и ребенку необходима медицинская помощь.

Наталья и Антон пропали в Свердловском районе (ул. Героев Хасана). На связь не выходят с 3 декабря, сообщает в соцсетях Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Наталья Мазунина была одета в черную вязаную шапку, черный пуховик с капюшоном, черные ботинки. Особая примета — родинка под правым глазом. Рост женщины 160-165 см, телосложение среднее, волосы светло-русые, глаза зеленые.

Антон Мазунин был одет в черную шапку с бомбошкой, черный пуховик с капюшоном, черные ботинки дутики. Рост мальчика 122-125 см, телосложение среднее, волосы светлые, глаза голубые.

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