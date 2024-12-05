Житель Прикамья погиб на СВО через неделю после 32-го дня рождения

Posted 5 декабря, 02:46
Published 5 декабря, 02:46
Modified 5 декабря, 02:48
Updated 5 декабря, 02:48
На севере Прикамья простились с жителем Всеволодо-Вильвы Вадимом Трофимовым, погибшим на СВО. Мужчине было 32 года, его не стало через неделю после дня рождения.
Вадим Трофимов родился 12 ноября 1992 года, учился в школе №8 им. А. П. Чехова, после школы продолжил учебу в александровском ПУ №7. В 2010-м пошел в армию. после службы освоил профессию монтажника-высотника, работал на предприятии «Еврохим».
Мужчина успел подписать три военных контракта, служил в зоне СВО, где получил два ранения и шесть контузий. 19 ноября он погиб в бою во время артобстрела БЛА, закрыв собой сослуживца. Награжден медалью «За Отвагу».