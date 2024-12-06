Часть Стахановского кольца закроют на выходные для ремонта трамвайных путей на Мира

Вчера в краевом Минтрансе сообщали, что укладка трамвайных путей на ул. Мира выполнена на 86% — здесь появилось 8,3 км новой дороги для этого вида транспорта. Первый участок протяженностью 4,7 км прошел испытания, власти рассчитывают открыть его после укладки покрытия и завершения благоустройства. В октябре этого года часть улицы уже закрывали из-за проведения работ — было ограничено движение транспорта на перекрестке с ул. Заслонова.