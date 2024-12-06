Часть Стахановского кольца закроют на выходные для ремонта трамвайных путей на Мира

Posted 6 декабря, 09:49
Published 6 декабря, 09:49
Modified 6 декабря, 09:52
Updated 6 декабря, 09:52
В Индустриальном районе две недели подряд на выходные будут закрывать движение транспорта. Ограничение касается перекрестка ул. Мира и Стахановской, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
Перекрытия будут действовать с сегодняшнего дня, 6 декабря, с 23:30 до 06:00 9 декабря, а также с 23:30 13 декабря до 06:00 16 декабря. В региональном центре безопасности дорожного движения объясняют, что ограничение движения необходимо для проведения работ по реконструкции трамвайных путей. Напомним, что процесс ремонта путей на Мира начался в августе прошлого года.
Вчера в краевом Минтрансе сообщали, что укладка трамвайных путей на ул. Мира выполнена на 86% — здесь появилось 8,3 км новой дороги для этого вида транспорта. Первый участок протяженностью 4,7 км прошел испытания, власти рассчитывают открыть его после укладки покрытия и завершения благоустройства. В октябре этого года часть улицы уже закрывали из-за проведения работ — было ограничено движение транспорта на перекрестке с ул. Заслонова.