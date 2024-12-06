ЕР по обратной связи от граждан оценит эффективность работы по нацпроектам

Posted 6 декабря, 13:27
Published 6 декабря, 13:27
Modified 6 декабря, 13:27
Updated 6 декабря, 13:27
Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в разработке новых инициатив, пишет mkset.ru. Совместно с правительством, а также с федеральными и региональными властями «Единая Россия» будет стремиться к достижению поставленных целей и задач, указанных в этих проектах. Основные пункты 19 новых национальных проектов будут внесены в народную программу партии и одобрены на следующем съезде, который состоится 14 декабря.
Он также отметил, что контроль за строительством и ремонтом объектов, входящих в национальные проекты и народную программу «Единой России», осуществляется с активным участием жителей регионов.
По словам Якушева, данный механизм наиболее эффективен по мнению «Единой России». В каждом регионе созданы штабы, в которых работают представители общественности, родители, учителя и депутаты. Эти группы отслеживают процесс выполнения работ и сообщают о возможных проблемах.
Якушев добавил, что с 2019 года было возведено почти 1400 школ, способных принять 850 тысяч учеников, также создано 246 тысяч мест в яслях для детей в возрасте до трех лет и введено почти 1,7 тысячи детских дошкольных учреждений.
Жители регионов активно вовлекаются в благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Каждый год партия «Единая Россия» совместно с Министерством строительства проводит всероссийское голосование для определения объектов, которые нуждаются в благоустройстве. С 2018 года в стране было обновлено более 95 тысяч общественных мест и дворовых зон.
Помимо этого, «Единая Россия» обеспечивает финансовую поддержку для реализации мероприятий национальных проектов в рамках бюджета. Партия ежегодно выступает за увеличение финансирования на развитие дорожной инфраструктуры, что значительно улучшило состояние дорог за последние шесть лет.
За последние четыре года было построено и модернизировано более тысячи поликлиник, а также закуплено 174 тысячи единиц медицинской техники. В ходе реализации народной программы «Единой России» было создано и отремонтировано 10 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, что способствовало улучшению доступности медицинских услуг, указано на сайте ER.RU.
В завершение Владимир Якушев подчеркнул, что основная цель народной программы партии остается прежней — это повышение качества жизни и благосостояния граждан.