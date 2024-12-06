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Posted 6 декабря, 13:27

Published 6 декабря, 13:27

Modified 6 декабря, 13:27

Updated 6 декабря, 13:27

ЕР по обратной связи от граждан оценит эффективность работы по нацпроектам

ЕР по обратной связи от граждан оценит эффективность работы по нацпроектам

6 декабря 2024, 13:27
Фото: 1MI.
Партия «Единая Россия» осуществляет постоянный мониторинг реализации новых национальных проектов, опираясь на мнения граждан. Президент России поручил применять этот механизм для оценки продуктивности работы правительства.

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в разработке новых инициатив, пишет mkset.ru. Совместно с правительством, а также с федеральными и региональными властями «Единая Россия» будет стремиться к достижению поставленных целей и задач, указанных в этих проектах. Основные пункты 19 новых национальных проектов будут внесены в народную программу партии и одобрены на следующем съезде, который состоится 14 декабря.

Он также отметил, что контроль за строительством и ремонтом объектов, входящих в национальные проекты и народную программу «Единой России», осуществляется с активным участием жителей регионов.

По словам Якушева, данный механизм наиболее эффективен по мнению «Единой России». В каждом регионе созданы штабы, в которых работают представители общественности, родители, учителя и депутаты. Эти группы отслеживают процесс выполнения работ и сообщают о возможных проблемах.

Якушев добавил, что с 2019 года было возведено почти 1400 школ, способных принять 850 тысяч учеников, также создано 246 тысяч мест в яслях для детей в возрасте до трех лет и введено почти 1,7 тысячи детских дошкольных учреждений.

Жители регионов активно вовлекаются в благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Каждый год партия «Единая Россия» совместно с Министерством строительства проводит всероссийское голосование для определения объектов, которые нуждаются в благоустройстве. С 2018 года в стране было обновлено более 95 тысяч общественных мест и дворовых зон.

Помимо этого, «Единая Россия» обеспечивает финансовую поддержку для реализации мероприятий национальных проектов в рамках бюджета. Партия ежегодно выступает за увеличение финансирования на развитие дорожной инфраструктуры, что значительно улучшило состояние дорог за последние шесть лет.

За последние четыре года было построено и модернизировано более тысячи поликлиник, а также закуплено 174 тысячи единиц медицинской техники. В ходе реализации народной программы «Единой России» было создано и отремонтировано 10 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, что способствовало улучшению доступности медицинских услуг, указано на сайте ER.RU.

В завершение Владимир Якушев подчеркнул, что основная цель народной программы партии остается прежней — это повышение качества жизни и благосостояния граждан.

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