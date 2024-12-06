ЕР по обратной связи от граждан оценит эффективность работы по нацпроектам

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что партия активно участвует в разработке новых инициатив, пишет mkset.ru. Совместно с правительством, а также с федеральными и региональными властями «Единая Россия» будет стремиться к достижению поставленных целей и задач, указанных в этих проектах. Основные пункты 19 новых национальных проектов будут внесены в народную программу партии и одобрены на следующем съезде, который состоится 14 декабря.