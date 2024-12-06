Фейковый завод, гибель шахтера и история домов призрения. Новости недели в Прикамье

После публикаций в СМИ и возбуждения уголовного дела по факту гибели стариков после пребывания в пансионате «Долголетие» в Пермском районе, многие стали задумываться: где можно оставить пожилого родственника и не бояться ненадлежащего обращения? Не всегда есть возможность находиться рядом с пенсионером, иногда случаются командировки, болезни или иные обстоятельства.