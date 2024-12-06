Фейковый завод, гибель шахтера и история домов призрения. Новости недели в Прикамье

Posted 6 декабря, 12:57
Published 6 декабря, 12:57
Modified 6 декабря, 13:00
Updated 6 декабря, 13:00
После публикаций в СМИ и возбуждения уголовного дела по факту гибели стариков после пребывания в пансионате «Долголетие» в Пермском районе, многие стали задумываться: где можно оставить пожилого родственника и не бояться ненадлежащего обращения? Не всегда есть возможность находиться рядом с пенсионером, иногда случаются командировки, болезни или иные обстоятельства.
Историю домов призрения и подобных учреждений, призванных обеспечить уход и заботу о наших престарелых родственниках, а также о современном устройстве таких организаций читайте в материале Properm.ru.
Россельхознадзор выявил подозрительные сливочное масло и сыр. Подозрения подтвердились во время проверки — молочную продукцию выпускали на несуществующем предприятии.
По документам масло и сыр изготовило ООО «Кант». Специалисты поехали по адресу, где должен находиться завод, но ничего не нашли. Интересно, кто же на самом деле произвел продукты, но история умолчала об этом.
Красная икра стала для многих россиян таким же популярным элементом праздничного стола, как шампанское, мандарины и конфеты. Но нужно уметь ее выбирать.
Самое главное — внимательно прочесть состав продукта. Изучите этикетку на предмет подозрительных добавок, например, Е-239 (уротропин). Кроме того, не следует покупать икру с рук и в местах, где торговля не санкционирована. А другие рекомендации прочитайте по ссылке.
Жуткая история стала достоянием общественности на этой неделе. Пенсионер отдал мошенникам более 26 млн рублей, которые долго копил во время работы на шахте. А затем покончил с собой.
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