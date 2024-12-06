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Posted 6 декабря, 06:52

Published 6 декабря, 06:52

Modified 6 декабря, 07:27

Updated 6 декабря, 07:27

Из многоэтажки на ул. Докучаева спасли семью из пяти человек

Из горящей квартиры в пермской многоэтажке спасли многодетную семью

6 декабря 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.

Из многоэтажки на ул. Докучаева спасли семью из пяти человек

Сюжет
Многодетные
Пострадавших передали медикам.

В Перми на пожаре спасли многодетную семью. Сообщение о возгорании на ул. Делегатская поступило в МЧС сегодня, 6 декабря, в 10:16. К месту пожара выехали 17 человек личного состава и шесть единиц техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Когда приехало первое подразделение пожарной охраны, было обнаружено, что на четвертом этаже многоэтажного дома горит квартира. Пожарные спасли пять человек из огня — это мужчина, женщина и трое детей в возрасте двух, четырех и 10 лет. Женщина отказалась от госпитализации, мужчина и трое детей направлены в больницу, уточнили в пресс-службе Минздрава Прикамья корреспонденту Properm.ru. Пострадавших передали медикам скорой помощи. Остальные жители дома покинули здание самостоятельно.

Пожар ликвидирован в 10:41, предварительная его площадь достигла 12 кв. м. Сейчас сотрудники МЧС России ликвидируют огонь. После этого специалисты надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС проведут проверку и выяснят причину происшествия.

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