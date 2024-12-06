Из горящей квартиры в пермской многоэтажке спасли многодетную семью

Когда приехало первое подразделение пожарной охраны, было обнаружено, что на четвертом этаже многоэтажного дома горит квартира. Пожарные спасли пять человек из огня — это мужчина, женщина и трое детей в возрасте двух, четырех и 10 лет. Женщина отказалась от госпитализации, мужчина и трое детей направлены в больницу, уточнили в пресс-службе Минздрава Прикамья корреспонденту Properm.ru. Пострадавших передали медикам скорой помощи. Остальные жители дома покинули здание самостоятельно.