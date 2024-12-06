К пермским «горнолыжкам» запустят мультимодальные перевозки: что это и сколько стоит

Доплачивать за взятые с собой сноуборды, лыжи и другой инвентарь не нужно. Стоимость полного взрослого билета на электричку и автобус начинается от 334 рублей в одну сторону до «Такмана» (в обе стороны — 668 рублей), а до «Губахи» — от 550 рублей («туда-обратно» — 1100 рублей). Поездка для детей до 7 лет будет бесплатной. Для школьников и студентов стоимость мультимодальных перевозок составит 739 рублей до «Такмана» и обратно и 739 рублей — до «Губахи» и обратно.