К пермским «горнолыжкам» запустят мультимодальные перевозки: что это и сколько стоит

Posted 6 декабря, 05:37
Published 6 декабря, 05:37
Modified 6 декабря, 05:40
Updated 6 декабря, 05:40
С субботы, 7 декабря, для пермяков запустят мультимодальные перевозки (электричка и автобус) до двух горнолыжных комплексов в Прикамье.
Электропоезда «Ласточка» будут отправляться от станции Пермь-2 и следовать либо до станции Углеуральская, где пассажиры смогут пересесть на автобус до курорта «Губаха», либо до станции Чусовская — а затем также автобусом можно доехать до горнолыжного курорта «Такман». Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, расписание автобусов до «горнолыжек» состыковано со временем прибытия и отправления поездов.
Доплачивать за взятые с собой сноуборды, лыжи и другой инвентарь не нужно. Стоимость полного взрослого билета на электричку и автобус начинается от 334 рублей в одну сторону до «Такмана» (в обе стороны — 668 рублей), а до «Губахи» — от 550 рублей («туда-обратно» — 1100 рублей). Поездка для детей до 7 лет будет бесплатной. Для школьников и студентов стоимость мультимодальных перевозок составит 739 рублей до «Такмана» и обратно и 739 рублей — до «Губахи» и обратно.