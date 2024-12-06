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Posted 6 декабря, 05:37

Published 6 декабря, 05:37

Modified 6 декабря, 05:40

Updated 6 декабря, 05:40

До горнолыжных курортов «Такман» и «Губаха» запустят электрички и автобусы: цены

К пермским «горнолыжкам» запустят мультимодальные перевозки: что это и сколько стоит

6 декабря 2024, 05:37
Фото: 1MI.

До горнолыжных курортов «Такман» и «Губаха» запустят электрички и автобусы: цены

Отправиться к сугробам можно по единому билету.

С субботы, 7 декабря, для пермяков запустят мультимодальные перевозки (электричка и автобус) до двух горнолыжных комплексов в Прикамье.

Электропоезда «Ласточка» будут отправляться от станции Пермь-2 и следовать либо до станции Углеуральская, где пассажиры смогут пересесть на автобус до курорта «Губаха», либо до станции Чусовская — а затем также автобусом можно доехать до горнолыжного курорта «Такман». Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, расписание автобусов до «горнолыжек» состыковано со временем прибытия и отправления поездов.

Доплачивать за взятые с собой сноуборды, лыжи и другой инвентарь не нужно. Стоимость полного взрослого билета на электричку и автобус начинается от 334 рублей в одну сторону до «Такмана» (в обе стороны — 668 рублей), а до «Губахи» — от 550 рублей («туда-обратно» — 1100 рублей). Поездка для детей до 7 лет будет бесплатной. Для школьников и студентов стоимость мультимодальных перевозок составит 739 рублей до «Такмана» и обратно и 739 рублей — до «Губахи» и обратно.

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#Общество#Пермь#Ласточка#Электричка#Электропоезд#Горнолыжный комплекс
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