Какими громкими делами запомнится пермякам генерал полиции Александр Щеглов

Posted 6 декабря, 10:05
Published 6 декабря, 10:05
Modified 6 декабря, 10:08
Updated 6 декабря, 10:08
Отставку генерал-лейтенанту Александру Щеглову региональные СМИ и теллеграмеры прочили с весны 2024 года. Ситуации способствовала проверка регионального главка, проведенная центральным аппаратом МВД России. Но, как предсказывали коллегам «источники в полиции», весной, летом и даже осенью, руководство главка не поменялось.
Однако, выдержав визит инспекторов и все муссирующие в регионе слухи о себе, Александр Щеглов в первую неделю декабря сам выступил перед подчиненными с заявлением о рапорте «по собственному желанию» — на пенсию. Кто будет назначен на пост руководителя прикамской полиции пока неизвестно. Как утверждают собеседники журналистов Properm.ru в ведомстве, несмотря на упорные слухи об отставке руководителя, его увольнение оказалось для всех неожиданным.
В Пермский край Щеглов был направлен по ротации в ноябре 2020 года. Тогда говорилось, что службу в полиции он начинал участковым инспектором милиции в Новгородской области. В этом же регионе работал в подразделении собственной безопасности. На протяжении ряда лет возглавлял районный отдел внутренних дел. Затем занимал различные руководящие должности на региональном уровне, в том числе курировал деятельность всего оперативного блока. С 2017 года был начальником Управления МВД России по Забайкальскому краю.
Два подчиненных Александра Щеглова за время его пермской карьеры заняли руководящие посты в краевой власти. Сразу после назначения тогда еще генерал-майора начальником пермского главка, первым заместителем министра территориальной безопасности стал бывший сотрудник управления экономической безопасности ГУ МВД, подполковник юстиции Альберт Марданов.
Марданов занял место Игоря Гончарова, который исполнял обязанности министра в период с ноября 2019 по март 2020 года. А после назначения руководителем минтербеза Виктора Батмазова стал его заместителем.
С 10 апреля 2024 года к исполнению обязанностей по должности статс-секретаря — заместителя министра территориальной безопасности Пермского края приступил Андрей Приходько. До назначения на должность Приходько возглавлял один из отделов главного следственного управления регионального главка МВД России. Именно из этого подразделения на работу в минтербез переходил и Марданов.
Пост статс-секретаря министра территориальной безопасности стал вакантным осенью 2023 года, когда с должности ушла Екатерина Мальцева. Сейчас Мальцева работает замглавы региональной столицы. Весной 2023 года начальник отдела Прокуратуры Пермского края Антон Мальцев уволился, потому что жена заместителем главы перешла на работу в мэрию, поднадзорную отделу ее супруга.
В 2024 году сменился руководитель УВД Перми. Летом Щеглов представил подчиненным нового начальника — полковника полиции Алексея Салтыкова. До назначения на новый пост руководитель возглавлял отдел МВД России «Пермский». Полицию Пермского района возглавил полковник Илья Веселков. До этого Веселков возглавлял отдел МВД России по Добрянскому округу.
Работавшие в Перми инспекторы центрального аппарата МВД России в выводах по итогам проведенной с 13 августа по 6 сентября поставили оценки «неудовлетворительно» по большинству из параметров работы ГСУ регионального главка.
Среди выводов инспекторов указывается на значительный некомплект в органах следствия полиции в 31%. Штатная численность сотрудников ГСУ составляет 1001 человек, следует из заключения проверяющих. При этом, в течение года из следствия уволились 75 сотрудников, а большая часть некомплекта сформировалась в 2023 — начале 2024 года. Как говорится в справке по итогам проверки, руководство ГСУ дважды в 2024 году заслушивалось Следственным департаментом МВД России, однако выводов по итогам этого в региональном главке сделано не было, показатели не улучшились.
В выводах проверяющих также говорится о волоките уголовных дел, о том, что с одной стороны, дела не прекращались по истечению сроков давности. А с другой — при отсутствии причин 25 уголовных дел были прекращены до истечения срока расследования. Также проверяющие говорят и о низком уровне раскрываемости преступлений. По состоянию на 31 июля в производстве находилось более 5 тыс. уголовных дел, из них раскрыто было 853 дела (16,6%). Доля раскрываемости преступлений, к примеру, связанных с интернет-мошенничеством, составила 10% при рост их числа за год на четверть.
Согласно опубликованному на сайте полиции отчету Александра Щеглова по итогам 2023 года, общая раскрываемость преступлений в крае составила 51,8%. По данным того же доклада, за 2023 год было раскрыто на 23,3% случаев интернет-мошенничеств больше.
На время руководства Щеглова приходится расследование таких громких дел, как дебош, устроенный бывшим депутатом Заксобрания Александром Телепневым в баре «Наташа». Кроме того, были вынесены приговоры по ряду нескольких дел о производстве мефедрона, о торговле контрафактным алкоголем.
На долю генерала Щеглова сразу после назначения в Пермский край пришлись вопросы по пресечению преступлений, связанных с коронавирусными ограничениями. Свою первую (и единственную) встречу с пермскими журналистами в ноябре 2021 года он большей частью посвятил расследованию дел о фиктивных справках о прививках от COVID-19 (на тот момент расследовалось пять таких уголовных дел). Тогда же, в ноябре 2021 года начальник главка получил очередное повышение по званию и стал генерал-лейтенантом.
Тогда же полицейское следствие занималось расследованием одной из самых крупных коррупционных схем — уголовное дело о хищении средств бюджета при строительстве пермского зоопарка на сумму 353 млн рублей. В результате по решениям судов трое из четверых обвиняемых получили большие сроки наказания: виновными признали бывшего начальника УКС Пермского края Дмитрия Левинского и инженера организации Виталия Габова и куратора от генподрядчика, компании «РЖДстрой» Илью Козырева. Владелец компании, через которую выводились деньги — фирмы СТУЗ — Артем Юрьев находится в розыске.
В 2022 году по итогам расследования ГСУ Ленинский районный суд признал экс-министра территориальной безопасности Андрея Ковтуна и его подельника Вячеслава Верещагина по второму эпизоду реализации мошеннической схемы. При фиктивном трудоустройстве начальника охотхозяйства Верещагина в подведомственные структуры минтербеза, которым руководил Ковтун, бюджету региона был нанесен серьезный ущерб. По этой истории в 2020–2021 году несколько раз выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но в итоге оно было расследовано.
Сейчас в Индустриальном районном суде завершается рассмотрение расследованного прикамской полицией уголовного дела о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Ожидается, что 27 декабря будет вынесен приговор топ-менеджерам «Камской долины» Андрею Гладикову и Алевтине Романовой. Ранее Романова уже была осуждена по нескольким эпизодам махинаций с паями собственников квартир.
В 2024 году был вынесен обвинительный приговор по громкому уголовному делу о махинациях с земельными участками у Ипподрома, проданными за бесценок. Фигуранты дела были признаны судом виновными по делу о хищении 87 млн рублей во время процедуры банкротства. Впоследствии один из них, бизнесмен Сергей Шило был приговорен по второму делу, о хищении денег Минобороны. Этот эпизод расследовали в центральном аппарате МВД.
За время работы в Прикамье Александра Щеглова было расследовано несколько уголовных дел о хищениях и контрабанде леса. Сейчас следователи завершают работу по истории о незаконной рубке в Бардымском районе, ущерб бюджету здесь составил более 64 млн рублей. В январе полицейские задержали «черных лесорубов» в Кишертском районе. Здесь размер ущерба вдвое больше — он превысил 124 млн рублей.