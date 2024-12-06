Какими громкими делами запомнится пермякам генерал полиции Александр Щеглов

В выводах проверяющих также говорится о волоките уголовных дел, о том, что с одной стороны, дела не прекращались по истечению сроков давности. А с другой — при отсутствии причин 25 уголовных дел были прекращены до истечения срока расследования. Также проверяющие говорят и о низком уровне раскрываемости преступлений. По состоянию на 31 июля в производстве находилось более 5 тыс. уголовных дел, из них раскрыто было 853 дела (16,6%). Доля раскрываемости преступлений, к примеру, связанных с интернет-мошенничеством, составила 10% при рост их числа за год на четверть.