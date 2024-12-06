Компания из Иваново займется проектированием капремонта пермского экстрим-парка

На создание проекта победителю аукциона выделено 120 календарных дней с даты заключения контракта. Он должен предусмотреть обновление железобетонной чаши, снос трибун и установку на их месте зоны для отработки трюков в воздухе и зоны с мягким покрытием. Кроме того, на территории экстрим-парка должны появиться памп-трек, ограждение с контрольно-пропускным пунктом и отдельный скейт-парк для детей. В проекте должны быть отражены работы по восстановлению системы освещения возле железобетонной чаши, приведению в порядок амфитеатра и строительству лаунж-зоны.