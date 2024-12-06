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Posted 6 декабря, 11:13

Published 6 декабря, 11:13

Modified 6 декабря, 11:16

Updated 6 декабря, 11:16

«ТАК ПРОЕКТ» из Иваново будет проектировать капремонт экстрим-парка в Перми

Компания из Иваново займется проектированием капремонта пермского экстрим-парка

6 декабря 2024, 11:13
Фото: properm.ru.

«ТАК ПРОЕКТ» из Иваново будет проектировать капремонт экстрим-парка в Перми

Сюжет
Капремонт
Подрядчик должен справиться с работами за четыре месяца с даты заключения контракта.

Власти выбрали подрядчика для создания проектной документации капитального ремонта экстрим-парка в Перми. В августе он был закрыт, так как на площадке неоднократно травмировались спортсмены.

Как сообщается на сайте госзакупок, в электронных торгах победило ООО «ТАК ПРОЕКТ» из Иваново, первым обратил внимание «Новый компаньон». Компания согласилась выполнить проект по начальной цене контракта — 1 млн 888 тыс. рублей. Заказчиком работ выступает МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс».

На создание проекта победителю аукциона выделено 120 календарных дней с даты заключения контракта. Он должен предусмотреть обновление железобетонной чаши, снос трибун и установку на их месте зоны для отработки трюков в воздухе и зоны с мягким покрытием. Кроме того, на территории экстрим-парка должны появиться памп-трек, ограждение с контрольно-пропускным пунктом и отдельный скейт-парк для детей. В проекте должны быть отражены работы по восстановлению системы освещения возле железобетонной чаши, приведению в порядок амфитеатра и строительству лаунж-зоны.

По информации базы Rusprofile, ООО «ТАК ПРОЕКТ» — это организация из Иваново, ее генеральным директором является Антон Кривов. Компания зарегистрирована в декабре 2015 года. Сейчас «ТАК ПРОЕКТ» занимается проектно-изыскательскими работами для строительства проезда от ул. Степана Разина до Уральской в Мотовилихе по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Проект оценен в сумму около 2,4 млн рублей, его создание должно завершиться до 2025 года.

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#Общество#Капремонт#Пермь#Госзакупки#Проект#Экстрим-парк
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