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Posted 6 декабря, 08:16

Published 6 декабря, 08:16

Modified 6 декабря, 08:18

Updated 6 декабря, 08:18

«Кто хочет меня обнять». Директор PERMM приглашает любителей музея попрощаться

«Кто хочет меня обнять». Директор PERMM приглашает любителей музея попрощаться

6 декабря 2024, 08:16
Фото: телеграм-канал музея PERMM.
Наиля Аллахвердиева после обысков написала заявление по собственному желанию.

Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила всех желающих встретиться с ней в ее последний рабочий день. Накануне стало известно, что она покидает пост.

«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей с 18:00 до 20:00, буду ждать вас в музейном кафе», — говорится в телеграм-канале музея.

О том, что Наиля Аллахвердиева покидает свой пост, стало известно вчера, 5 декабря. Свое решение она пояснила тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.

В конце октября в PERMM прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Незадолго до этого прокуратур заподозрила руководство музея в конфликте интересов. Оказалось, что PERMM заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.

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#Музей#Музей Permm#Наиля аллахвердиева
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