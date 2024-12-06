«Кто хочет меня обнять». Директор PERMM приглашает любителей музея попрощаться

Posted 6 декабря, 08:16
Published 6 декабря, 08:16
Modified 6 декабря, 08:18
Updated 6 декабря, 08:18
Директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева пригласила всех желающих встретиться с ней в ее последний рабочий день. Накануне стало известно, что она покидает пост.
«Друзья, сегодня мой последний рабочий день в PERMM. Приглашаю всех, кто хочет меня обнять, в музей с 18:00 до 20:00, буду ждать вас в музейном кафе», — говорится в телеграм-канале музея.
О том, что Наиля Аллахвердиева покидает свой пост, стало известно вчера, 5 декабря. Свое решение она пояснила тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея.
В конце октября в PERMM прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Незадолго до этого прокуратур заподозрила руководство музея в конфликте интересов. Оказалось, что PERMM заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.