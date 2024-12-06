«Кто хочет меня обнять». Директор PERMM приглашает любителей музея попрощаться

В конце октября в PERMM прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (Минюст признал его иностранным агентом, также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Незадолго до этого прокуратур заподозрила руководство музея в конфликте интересов. Оказалось, что PERMM заключил договоры на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, у которого отношения нерабочего характера с директором музея Наилей Аллахвердиевой.