Минздрав запретит россиянам часто болеть

По разработанным Минздравом России проектам, врачи при оформлении пациенту листка нетрудоспособности должны будут учитывать количество уже выданных ему за последние полгода больничных. Если их число составило четыре и более, то врачу потребуется направить пациента на врачебную комиссию, а больничный сформируют сроком до трёх календарных дней, сообщает ГАРАНТ.РУ.