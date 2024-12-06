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Posted 6 декабря, 11:33

Published 6 декабря, 11:33

Modified 6 декабря, 11:35

Updated 6 декабря, 11:35

Со следующего года россиянам могут ограничить количество больничных

Минздрав запретит россиянам часто болеть

6 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI.

Со следующего года россиянам могут ограничить количество больничных

Предложение может вступить в действие с 1 сентября следующего года.

По разработанным Минздравом России проектам, врачи при оформлении пациенту листка нетрудоспособности должны будут учитывать количество уже выданных ему за последние полгода больничных. Если их число составило четыре и более, то врачу потребуется направить пациента на врачебную комиссию, а больничный сформируют сроком до трёх календарных дней, сообщает ГАРАНТ.РУ.

Исключение предусмотрено для случаев ухода за больными родственниками, прохождения медреабилитации, получения медпомощи при социально значимых и иных особых заболеваниях.

Согласно поправкам, лечащий врач будет обязан все сведения о выданных пациенту за последние шесть месяцев больничных листах отражать в медицинской документации. Проанализировав ее, медкомиссия оценит эффективность назначенных врачом профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и сможет продлить сроки временной нетрудоспособности.

Минздрав полагает, что такой обновленный порядок проведения медэкспертизы позволит лучше выявлять причины длительной болезни граждан и своевременно принимать необходимые меры для их лечения. Новые правила планируется применять с 1 сентября 2025 года.

Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Этап общественного обсуждения завершен, сейчас подводятся итоги.

За минувшую неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей. Всего зарегистрировано 16 тыс. 437 случаев ОРВИ и гриппа.

#Здоровье#Больничные#Минздрав#Больничные листы
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