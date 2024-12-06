Минздрав запретит россиянам часто болеть

Posted 6 декабря, 11:33
Published 6 декабря, 11:33
Modified 6 декабря, 11:35
Updated 6 декабря, 11:35
По разработанным Минздравом России проектам, врачи при оформлении пациенту листка нетрудоспособности должны будут учитывать количество уже выданных ему за последние полгода больничных. Если их число составило четыре и более, то врачу потребуется направить пациента на врачебную комиссию, а больничный сформируют сроком до трёх календарных дней, сообщает ГАРАНТ.РУ.
Исключение предусмотрено для случаев ухода за больными родственниками, прохождения медреабилитации, получения медпомощи при социально значимых и иных особых заболеваниях.
Согласно поправкам, лечащий врач будет обязан все сведения о выданных пациенту за последние шесть месяцев больничных листах отражать в медицинской документации. Проанализировав ее, медкомиссия оценит эффективность назначенных врачом профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и сможет продлить сроки временной нетрудоспособности.
Минздрав полагает, что такой обновленный порядок проведения медэкспертизы позволит лучше выявлять причины длительной болезни граждан и своевременно принимать необходимые меры для их лечения. Новые правила планируется применять с 1 сентября 2025 года.
Проект приказа размещен на портале нормативных правовых актов. Этап общественного обсуждения завершен, сейчас подводятся итоги.
За минувшую неделю, с 25 ноября по 2 декабря, в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей. Всего зарегистрировано 16 тыс. 437 случаев ОРВИ и гриппа.