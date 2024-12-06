На фасаде школы в центре Перми может появится мемориальная доска в честь генерала ФСБ

Напомним, Владимир Татауров родился 25 апреля 1965 года в Перми. Закончил Пермский Политехнический институт. С 1992 года служил в органах госбезопасности. Начинал оперуполномоченным. В 1997 году закончил Академию ФСБ России. К 2010 году стал заместителем начальника службы экономической безопасности (СЭБ) УФСБ России по Пермскому краю. Затем Татауров работал замначальника Управления ФСБ России по Волгоградской области, руководителем управлений ФСБ по Архангельской и Самарской областям. В апреле 2020 года генерал-лейтенант Татауров подал в отставку и вернулся в Пермь.