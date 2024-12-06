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Posted 6 декабря, 11:05

Published 6 декабря, 11:05

Modified 6 декабря, 11:09

Updated 6 декабря, 11:09

На школе в центре Перми может появится мемориальная доска в честь генерала ФСБ

На фасаде школы в центре Перми может появится мемориальная доска в честь генерала ФСБ

6 декабря 2024, 11:05
Фото: УФСБ по Самарской области.

На школе в центре Перми может появится мемориальная доска в честь генерала ФСБ

Сюжет
Школы
Владимир Татауров скончался в 2021 году от последствий коронавируса

В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение от Управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю установить на фасаде школы №93 по ул. Полины Осипенко, 46 в Перми мемориальную доску генералу-лейтенанту Владимиру Татаурову. Об этом известно из документов на сайте мэрии.

На доске предлагается разместить портрет Татаурова, чёрно-белое изображение геральдического знака — эмблемы ФСБ и текст: «В этой школе с 1975 по 1982 год учился почётный сотрудник контрразведки, ветеран боевых действий, награждённый орденом „За военные заслуги“, орденом Почёта, медалью „За отвагу“.

Напомним, Владимир Татауров родился 25 апреля 1965 года в Перми. Закончил Пермский Политехнический институт. С 1992 года служил в органах госбезопасности. Начинал оперуполномоченным. В 1997 году закончил Академию ФСБ России. К 2010 году стал заместителем начальника службы экономической безопасности (СЭБ) УФСБ России по Пермскому краю. Затем Татауров работал замначальника Управления ФСБ России по Волгоградской области, руководителем управлений ФСБ по Архангельской и Самарской областям. В апреле 2020 года генерал-лейтенант Татауров подал в отставку и вернулся в Пермь.

По данным тг-каналов, за период руководства Владимира Татаурова (2015–2020) Самарское УФСБ стало одним из лидеров в стране по числу антикоррупционных дел и разоблачений высокопоставленных чиновников и силовиков.

Скончался Владимир Татауров в ноябре 2021 года в краевом центре в возрасте 56 лет. В пермских СМИ писали, что смерть наступила от коронавируса.

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#Пермь#Школы#Память#Мемориальная доска
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