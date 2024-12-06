Олимпийская чемпионка Яна Егорян: «Мы никакие не боги, мы обычные люди»

Posted 6 декабря, 02:00
Published 6 декабря, 02:00
Modified 6 декабря, 02:00
Updated 6 декабря, 02:00
— Яна, вы второй раз в Перми. Расскажите, для чего приезжали, и как вам наш город?
— Первый раз я была здесь на чемпионате России по фехтованию. Сейчас приехала как амбассадор «Здорового Отечества» — проводить марафоны зарядок, побывать на форуме «Развитие туризма». К сожалению, опять ничего не успела посмотреть, так как очень плотный график, нужно постоянно переезжать из здания в здание. Из машины в окошко только и посмотрела город.
— Как вам пермские дети? Спортивные?
— Дети везде прекрасны. Я ни разу за все поездки не смогла дать какое-то определение конкретным детям из какого-то конкретного региона. Все дети добрые, все открытые.
Естественно, существует определенный процент деток, которые не могут адаптироваться и начать зарядку сразу, к ним нужно искать свой подход. У меня с этим, к счастью, никаких проблем. Дайте мне пять минут, и я сделаю так, что любой ребенок будет захвачен интересом к моему проекту.
— Рассказывали, что школьники были потрясены, что к ним вот так запросто пришли олимпийские чемпионы, даже не могли начать зарядку сначала. Было?
— Я бы не стала говорить, что дети были в страшном потрясении. Для многих, конечно, спортсмен, олимпийский чемпион — это что-то недосягаемое. И для них это большое событие. Но я всегда была приверженцем того, что олимпийские чемпионы — не какие-то там идолы. Мы никакие не боги, мы обычные люди. Просто у нас такая сфера деятельности, мы люди спорта. Да, мы крутые, но другие, например, занимаются преподаванием, и у них есть «учитель года». Вообще, учителя — это самые классные люди, но их не боготворит, к сожалению, страна. А как раз таки они самый большой вклад в наше будущее вносят!
— О тренерах тоже очень мало говорят, больше — об их воспитанниках…
— …о тренерах, о педагогах общеобразовательных школ, о врачах… Приятно, конечно, что дети с ума сходят от моих титулов, но в первую очередь дело не в том, что я олимпийская чемпионка, а просто у меня есть подход к детям. Я их чувствую, мне искренне нравится проводить с ними время. Например, в этот визит у нас был запланирован мастер-класс на 1,5 часа. Меня через 4(!) часа потихоньку всё-таки начали выводить из зала. Я понимаю, что пора заканчивать, но осталась бы еще на несколько часов с ребятами.
— Кого можете назвать своим главным учителем в жизни? Кто вас научил быть чемпионом, быть открытой людям, любить детей? Это же закладывается в детстве — учителями, родителями.
— Я убеждена, что мы изначально рождаемся с определенным характером, и от него никуда не деться. И, конечно, то, кем я стала, в первую очередь заслуга моих родителей, их строгость и воспитание. Это тренер, который вкладывал 100% своего времени и своих знаний в меня и всё пытался открыть мою голову и в эту пустую чашу залить что-то интересное и умное. На самом деле, очень много людей, которые способствуют и реализуют твой потенциал, который ты можешь проявлять в своей жизни.
Вряд ли кто-то может научить любить детей. Ведь есть и те, кто детей не любит, и невозможно привить им эту любовь, невозможно. Это точно так же, как я не люблю коричневый цвет. Да, я его искренне не люблю. И что бы вы мне ни показали, какой бы капучино ни был вкусным — я люблю капучино, но я не люблю его коричневый цвет…
Я очень люблю проводить время с детьми. Я от них не устаю. Даже когда мы работаем на марафоне зарядок с совсем маленькими, абсолютно непослушными, чье внимание захватить очень сложно (они то дерутся, то играют, то в носу ковыряют, то есть занимаются собой), тем не менее, я не раздражаюсь. Дети не прикованы к моему вниманию, но я знаю: 10 минут, и потихонечку они начнут собираться вокруг меня и делать всё, что ты покажешь и расскажешь.
— А дома вы какая мама?
— Я вообще строгий человек и достаточно холодна к людям. Это относится к взрослым, которым больше 17 лет. Я очень дистанцирована от других, но при этом очень открыта. Люди будут считать, что они меня знают, но если их спросить «Что вы о ней знаете?», окажется, что ничего не знают.
Мне всегда казалось, что я буду очень строгой мамой, потому что у нас папа очень мягкий, он сильно любит нашего сына, всё-всё сделает ради него. Значит, эту ношу должна взять я. Папа папой, а мама должна быть строгой. Но потом я поняла, что с этим будут серьезные проблемы. Оказалось, что я та самая мама, которая не ругает: сын с папой дерутся, играют в бокс, потом ребенок в этой энергии ко мне подходит и со всей дури по носу как зарядит!.. А я только молчу и обнимаю сына… И понимаю, что такое материнская любовь, только сейчас, когда попадаю в такие ситуации.
Я теперь понимаю, какая у меня терпеливая мама. Ей действительно можно памятник поставить, потому что столько всего ей приходится периодически от меня выслушивать!.. А она молчит — в одно ухо влетело, из другого вылетело. Это материнское качество нужно уметь привносить в свою повседневную жизнь, потому что иногда это очень-очень нужное умение — промолчать, принять.
— Несмотря на строгость родителей, вы были сложной девочкой?
— Очень сложной, с характером. У меня на всё всегда было свое решение, свое мнение. Для меня никогда не было авторитетов, хотя родители пытались меня держать в строгости, говоря «ты армянская девочка, ты не такая, как все, ты не можешь это одевать, не можешь вот так волосы распустить, ты не можешь краситься»…
— Что бы ни говорили, на Кавказе все-таки есть культ женщины, любовь к женщине…
— Любовь к женщине, да, конечно, там по-другому относятся к женщинам. Многим мужчинам нужно этому уважению поучиться.
— Сложно было переехать из теплой Армении в Подмосковье? Холодный влажный климат, другие устои, другие отношения…
— Мне было всего шесть лет, и я не особо осознавала, что происходит. Единственное, что меня повергло в шок, когда мы приехали, это то, что мы будем жить не в трехкомнатной квартире, а в коммунальной комнате 3 на 3 метра. И мы втроем в ней жили, и с нами еще жили кошки. Если нам с мамой на глаза попадется какой-нибудь котенок, ну всё, парень, тебе повезло! Берем себе. При этом родители меня не отпускали на ночь к друзьям, потому что «у тебя что, нет дома?». Но, тем не менее, всё, что делается в жизни, имеет определенный смысл и определенные цели. И ты состоишься, потому что судьба преподносит тебе очень разные подарки. Все сложности были оправданы для какой-то высшей цели.
— Спорт в вашей жизни появился уже в Москве?
— Фехтование я выбрала абсолютно случайно. Просто Сергей Александрович Семин, мой тренер, пришел к нам в школу выбрать детей в секцию. И мы дружно всем классом пошли учиться фехтовать. А я была той девочкой, которая «вот я вам всем покажу, я вам всем докажу, и я буду заниматься фехтованием». И вот другие потихоньку отпали — один не пришел, второй, третий… И раз! — я уже олимпийская чемпионка!
— Да, внезапно победили на Олимпиаде-2016. Фехтование как вид спорта вам подошло, или просто хотелось доказать?
— Сейчас с моей стороны будет очень нескромно: я всегда считала, что если бы не спорт, то было бы что-то другое, и в таком же масштабе. То есть я всегда мечтала стать актрисой, и тогда бы я получила «Оскар». Если бы я была певицей — получила бы «Грэмми». В науку вряд ли бы пошла, но и там обязательно получила бы Нобелевскую премию.
Амбиции и желание проявить себя и показать всему миру были сразу с детства. Я самостоятельная, я взрослая, у меня есть свое мнение. Я пошла в первый класс: «Мама, меня не нужно провожать в школу. Я взрослая». А я в шесть лет пошла в школу. Мне шесть лет, и мама такая: «Господи, кого мы вырастили?».
— Фехтование — это романтика или очень-очень большие усилия?
— Фехтование как спорт — это как жизнь: в жизни бывают одинаковые дни, но эмоционально мы их ощущаем абсолютно по-разному. Сегодня 15 градусов, и нам кажется, что тепло. На следующий день те же 15 градусов, а нам холодно и абсолютно некомфортно.
То же самое в фехтовании: есть определенные правила, задачи, нагрузка и ритм, как нужно двигаться. Но при этом, конечно же, присутствует и романтика, присутствует эгоизм и дружба, разочарование, усталость, обиды… и неимоверное счастье, которое можно сравнить даже с зависимостью. Это огромный спектр эмоций, которые ты чувствуешь каждый день, и ты наслаждаешься именно тем, что они каждый раз разные. Вот такое оно, фехтование.
— То есть все-таки романтика?
— В какой-то степени, наверное, да.
— Какие ощущения были от первой олимпийской медали? Особенно от того, что вы первая в России женщина-фехтовальщица, получившая эту награду.
— С годами те настоящие эмоции, которые я испытывала, наверное, уже не вспомнить. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что моя жизнь была построена так, как я хотела. Все планы, которые я ставила перед собой, я реализовала. Рядом со мной всегда были люди, которые способствовали моему движению к целям. И, конечно, фактор — желание быть первой, единственной и попасть в историю — меня всегда мотивировал.
Тренер мне говорил постоянно: «Ты представляешь, ты можешь стать первой олимпийской чемпионкой в этой стране». У нас даже была такая шутка. Он мне: «Тебе президент машину подарит». Я смеялась, мне было только 11 лет: «Да уже там президент другой будет». Он отвечает: «Подожди». Ну, и получилось, как получилось. То есть Владимир Путин, как и загадывали, меня поздравлял, руку жал. Сбылись все слова, которые говорил мой тренер, — что мы поставим мир на колени, что главное — это твое желание, доверие ко мне как наставнику, и люди, которые рядом, тебе помогут…
Это всё вместе и делает олимпийскую медаль. И важно понимать, что эта золотая медаль — не только моя. Это даже не сто или двести, это тысячи людей, кто участвовал в моей победе. Даже тот, кто просто оформляет билеты, чтобы ты поехал на соревнования, кто бронирует тебе гостиницу, кто готовит тебе еду на тренировочном процессе, кто собирает тебе какую-то экипировку, кто ее шьет… Так, конечно, можно и в философию уйти, что весь мир причастен к одной олимпийской медали. Но быть первой всегда приятно. При этом не нужно забывать, что жизнь на этом не заканчивается, нужно идти дальше.
У меня всегда была высокая самооценка, и все очень сильно переживали, что если вдруг я стану олимпийской чемпионкой, то уж совсем с ума сойду. Потому что я себя очень люблю, я себя очень уважаю, знаю себе цену и всегда всем даю понять, кто я и как со мной нужно общаться. И каждому человеку я позволяю только то, что я хочу ему позволить.
Но как-то так вышло, что Олимпиада прошла, и я никогда о ней никому сама первая не рассказываю, то есть пока не спросят. У меня есть друзья, которые заходят в любую компанию и говорят: «Я олимпийский чемпион». Я никогда в жизни так не смогу, пока мне не спросят! Мне нужно задать двадцать вопросов, чтобы я произнесла «ну да, вообще, я олимпийская чемпионка, ну, было дело, десять лет тому назад».
— Как вы воспринимаете запрет участия в Олимпиадах для российских спортсменов? Это снижает мотивацию, особенно у детей, уменьшает волю к победам?
— Дети ничего не понимают, потому что они не вовлечены в политические процессы. Что касается взрослых спортсменов, то у всех есть приоритеты и задачи, и каждый знает, чего он хочет. Да, у некоторых, конечно, была какая-то депрессия по поводу отсутствия российских участников на Олимпийских играх. Наверное, это нужно воспринимать так же, как сегодня ты пошел, поскользнулся, сломал ногу. И что? Ты не поехал на Олимпиаду, так что? Мир на этом рухнул?
Да, об этом легко говорить, имея две золотые олимпийские медали, но я всегда знала, что если что-то случится в моей спортивной карьере, то моя жизнь не сломается. Я всегда себя изнутри прокачивала тем, что смогу добиться чего-то еще в другой сфере.
Несмотря на то, что до сих пор я действующая спортсменка, уже чуть-чуть ухожу и в тренерскую работу, и представляю федерацию фехтования страны на соревнованиях. Уже сама организовываю турниры, придумываю детский гран-при. Делаю то, в чем я компетентна и в чем хочу развиваться. Но если вдруг завтра-послезавтра мне скажут: «Всё, ты вообще не имеешь никакого отношения к фехтованию», и передо мной закрывается эта дверь, то ничего страшного в этом нет. Нужно искать пути.
Жизнь очень длинная, и нужно ей пользоваться. И не оставлять времени на депрессию и на жалобы, как жизнь несправедлива… Да, несправедлива. Ну и что? К сожалению, никто не задумывается о том, как мы прекрасно живем, в отличие от многих миллионов людей, у которых не то чтобы жизнь тяжелая, ее просто никакой нет! Поэтому когда мне говорят, что «бедный спортсмен», я говорю: «Перестаньте, пожалуйста, потому что спортсмены уж точно не бедные». Я сейчас не финансовое положение имею в виду, а в целом их моральное состояние.
— А что сейчас в стране происходит с детским спортом?
— Благодаря президенту Путину, который не один раз уже акцентировал внимание на том, что мы должны развивать массовый спорт, благодаря Нацпроектам, у нас есть возможность делать всё, чтобы развивать бесплатный спорт в каждом регионе. И каждая федерация максимально должна сделать всё для того, чтобы была хорошая база, где деток можно вовлекать в занятия физкультурой и спортом.
Даже здесь, в Перми, мы видим, что есть центр фехтования, который построен не на государственные деньги. Есть люди, которые смогли создать школу. Есть спортсмены, и это не только дети, но и взрослые, и инвалиды, что немаловажно, которым нужно уделять больше времени. Паралимпийский спорт — это ноша, о которой, к сожалению, вообще молчат в большей степени. А еще есть просто любители, которые приходят и тренируются.
Знаете, мы в России должны жить так же, как дети воспитываются дома с родителями. Если родитель каждый день просыпается утром, целует жену, готовит завтрак и идет на пробежку, то его ребенок, скорее всего, будет делать то же самое. А если папа будет просыпаться, первым делом брать в руки сигарету и садиться за компьютер, играть в танчики, то какого результата мы хотим? Мы должны сделать всё для здоровой нации, для активных детей, которые заинтересованы спортом.
— Как научить родителей выбрать золотую середину между «только спорт высших достижений» и «я во дворе без секций вырос, и он вырастет»?
— Во-первых, часть этого вопроса нужно отнести к школе. Школа — это то место, где дети проводят большую часть времени. И как раз там прививаются все ценности, в том числе любовь к спорту. Если мы говорим о физкультуре, то я вообще не ходила на нее в школе! Вы же понимаете, когда девочки чуть-чуть подросли и появились определенные нюансы, то можно получить освобождение. Да и мальчики тоже — живот болит, например. И вместо физры половина класса шла курить, а физруку было по барабану.
Но, возвращаясь к тому, как я здесь оказалась. Я амбассадор «Здорового Отечества», у нас есть проект «Тот самый физрук»: мы рассказываем детям, кто такие учителя физической культуры, в большинстве своем это люди из спорта, есть чемпионы, которые достигли очень серьезных результатов. Благодаря подобным проектам по всей стране школьники больше и больше узнают о своих преподавателях по физкультуре, начинают уважать их наравне с другими учителями, потому что физическая культура — неотъемлемая часть образовательного процесса.
Мы привыкли, к сожалению, да и сама система нас заставила считать, что музыка — это фигня, ИЗО — ни о чем, труды — ерунда, физкультура — не урок. Зато нужно обязательно знать русский язык, литературу и уметь считать. Понятное дело, что азы нужно знать, но каждый человек выбирает свой путь, по которому идти.
Насильно прививать детям тягу к физической культуре я тоже не считаю правильным. Нужно просто быть активным родителем. Гулять с детьми в парках. Если есть возможность — завести собаку, и ваш ребенок будет с ней гулять. У него появится ответственность перед другим маленьким существом, он будет больше времени проводить на улице, то есть будет добровольно избавляться от гаджетов. Моему ребенку 3,5 года, и мы уже сталкиваемся с этой проблемой — ребенок тянется за смартфоном. Здесь главное, чтобы родитель своим примером показывал, что полезного в гаджете, а что — в активном отдыхе.
Что касается школы, я знаю одно: если человек не любит и не живет тем, что делает, он никогда не сможет передать никакого опыта людям, которые у него учатся. У меня была учительница по русскому языку, очень строгая женщина, но она манила: она красиво одевалась, всегда была ухоженная, очень интересно разговаривала, всегда была внимательна и проверяла домашнее задание. Но при всей своей строгости могла уделить много времени какой-то не учебной проблеме. Например, было: мальчик отрезал девочке волосы, и учительница могла полностью посвятить урок общению с нами, обсуждению случившегося: что думал в тот момент этот ребенок? какие чувства испытывает эта девочка? Никто никогда не прогуливал ее уроки, несмотря на то, что она была очень строгая, двойки ставила на раз-два…
Говорить о том, кто хороший или плохой учитель, я просто не имею права. В обязанности преподавателя входит рассказать тему, донести ее. Если вы не слушаете, то это ваши проблемы. И когда вы вырастете, вы будете вспоминать и говорить: какой я был дурак, что не слушал. Но учитель должен любить то, что он делает, и уметь этим увлечь. Только так можно притягивать людей, и они захотят этим делом заниматься.
Это как в больнице: есть хирург, которому 70 лет, а есть, которому 25. Одни скажут, что он старый, у него руки трясутся, он что-нибудь не то вырежет, а другие возразят: «Ты что! Там многолетний невероятный опыт!». То же самое с молодым: «Знаем мы, как в медицинских этих учатся, — денег заплатил и получил диплом», а кто-то, наоборот, скажет, что это молодая кровь, новые технологии, новое видение. Так и в спорте, и в жизни, и во всем абсолютно.
— Какое главное пожелание, напутствие вы даете своим подопечным как тренер?
— Я всем всегда желаю улыбаться и быть счастливыми, потому что остальное фигня. Ты если любишь человека, ты его просто любишь, и не можешь это объяснить. Злой человек не может быть счастливым. Поэтому нужно всем желать счастья и улыбок!