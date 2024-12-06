Олимпийская чемпионка Яна Егорян: «Мы никакие не боги, мы обычные люди»

— Мне было всего шесть лет, и я не особо осознавала, что происходит. Единственное, что меня повергло в шок, когда мы приехали, это то, что мы будем жить не в трехкомнатной квартире, а в коммунальной комнате 3 на 3 метра. И мы втроем в ней жили, и с нами еще жили кошки. Если нам с мамой на глаза попадется какой-нибудь котенок, ну всё, парень, тебе повезло! Берем себе. При этом родители меня не отпускали на ночь к друзьям, потому что «у тебя что, нет дома?». Но, тем не менее, всё, что делается в жизни, имеет определенный смысл и определенные цели. И ты состоишься, потому что судьба преподносит тебе очень разные подарки. Все сложности были оправданы для какой-то высшей цели.