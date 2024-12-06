Пермяк не попал на концерт Агутина и Варум, потому что он плохой отец

Приставы долго не могли найти нерадивого отца: на прием к судебным приставам он не являлся, по месту регистрации не проживал, официально нигде не работал. При этом с сыном он не встречался, воспитанием ребенка не занимался и, как видно из суммы задолженности, материально помогать тоже не спешил. В связи с этим его объявили в розыск.