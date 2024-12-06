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Posted 6 декабря, 06:44

Published 6 декабря, 06:44

Modified 6 декабря, 06:46

Updated 6 декабря, 06:46

Пермяк не смог попасть на концерт Агутина и Варум из-за долга по алиментам

Пермяк не попал на концерт Агутина и Варум, потому что он плохой отец

6 декабря 2024, 06:44
Фото: Леонид Агутин / ВК.

Пермяк не смог попасть на концерт Агутина и Варум из-за долга по алиментам

Сюжет
Приставы
Вместо концерта мужчина получил 10 суток административного ареста.

Жителя Перми приставы не пустили на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Причина — почти полумиллионный долг по алиментам, сообщает пресс-служба краевого УФССП.

Мужчину задержали на вокзале, откуда он планировал уехать в Екатеринбург на концерт любимых артистов. Причина — задолженность по алиментам. Семилетний сын неплательщика недополучил порядка 450 тыс. рублей от своего отца.

Приставы долго не могли найти нерадивого отца: на прием к судебным приставам он не являлся, по месту регистрации не проживал, официально нигде не работал. При этом с сыном он не встречался, воспитанием ребенка не занимался и, как видно из суммы задолженности, материально помогать тоже не спешил. В связи с этим его объявили в розыск.

Когда приставы узнали, что должник собирается ехать в Екатеринбург на концерт Агутина и Варум, они задержали перед посадкой в поезд и сопроводили в отдел УФССП. Нарушитель получил 10 суток административного ареста.

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#Долги#Приставы#Алименты#Судебные приставы#Долг
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