Пермяк не попал на концерт Агутина и Варум, потому что он плохой отец

Posted 6 декабря, 06:44
Published 6 декабря, 06:44
Modified 6 декабря, 06:46
Updated 6 декабря, 06:46
Жителя Перми приставы не пустили на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Причина — почти полумиллионный долг по алиментам, сообщает пресс-служба краевого УФССП.
Мужчину задержали на вокзале, откуда он планировал уехать в Екатеринбург на концерт любимых артистов. Причина — задолженность по алиментам. Семилетний сын неплательщика недополучил порядка 450 тыс. рублей от своего отца.
Приставы долго не могли найти нерадивого отца: на прием к судебным приставам он не являлся, по месту регистрации не проживал, официально нигде не работал. При этом с сыном он не встречался, воспитанием ребенка не занимался и, как видно из суммы задолженности, материально помогать тоже не спешил. В связи с этим его объявили в розыск.
Когда приставы узнали, что должник собирается ехать в Екатеринбург на концерт Агутина и Варум, они задержали перед посадкой в поезд и сопроводили в отдел УФССП. Нарушитель получил 10 суток административного ареста.