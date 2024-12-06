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Posted 6 декабря, 08:19

Published 6 декабря, 08:19

Modified 6 декабря, 08:21

Updated 6 декабря, 08:21

В Прикамье 7–8 декабря может похолодать до -20 градусов

Похолодание в силе! Синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

6 декабря 2024, 08:19
Фото: properm.ru.

В Прикамье 7–8 декабря может похолодать до -20 градусов

Оттепели в регионе можно не ждать.

Погода в Пермском крае в эти выходные, 7–8 декабря, будет облачной и практически без осадков. В регионе продолжится похолодание — в низинах температура воздуха может достигнуть почти -20°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». На погодные условия повлияет северная периферия антициклона.

В субботу в Прикамье небольшой снегопад ожидается только в горах по северо-востоку. Ночью температура воздуха -14…-9°, местами в низинах до -18°, днем -13…-8°. В Перми осадков не ожидается, в течение суток -11…-9°. И в регионе, и в краевой столице ветер западный 3-8 м/с.

В воскресенье погода преимущественно без осадков установится в Перми и Пермском крае. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. В регионе ночью -15…-10°, при прояснениях в низинах до -20°, днем -12…-7°. В Перми ночью -13…-11°, днем -11…-9°.

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#Регион#Прогноз погоды#Пермь#Погода на выходные
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