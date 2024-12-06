Похолодание в силе! Синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

В субботу в Прикамье небольшой снегопад ожидается только в горах по северо-востоку. Ночью температура воздуха -14…-9°, местами в низинах до -18°, днем -13…-8°. В Перми осадков не ожидается, в течение суток -11…-9°. И в регионе, и в краевой столице ветер западный 3-8 м/с.