Похолодание в силе! Синоптики поделились прогнозом погоды на выходные

Posted 6 декабря, 08:19
Published 6 декабря, 08:19
Modified 6 декабря, 08:21
Updated 6 декабря, 08:21
Погода в Пермском крае в эти выходные, 7–8 декабря, будет облачной и практически без осадков. В регионе продолжится похолодание — в низинах температура воздуха может достигнуть почти -20°, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». На погодные условия повлияет северная периферия антициклона.
В субботу в Прикамье небольшой снегопад ожидается только в горах по северо-востоку. Ночью температура воздуха -14…-9°, местами в низинах до -18°, днем -13…-8°. В Перми осадков не ожидается, в течение суток -11…-9°. И в регионе, и в краевой столице ветер западный 3-8 м/с.
В воскресенье погода преимущественно без осадков установится в Перми и Пермском крае. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. В регионе ночью -15…-10°, при прояснениях в низинах до -20°, днем -12…-7°. В Перми ночью -13…-11°, днем -11…-9°.