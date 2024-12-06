Помощь людям как образ жизни: ростовский волонтер рассказал о своем призвании

— Помню, как первое время дети, вывезенные из-под бомбежек, пугались и плакали, когда видели самолет или вертолет. Я чуть не плакал вместе с ними, представляя на их месте своего пятилетнего сына, — делится ростовчанин. — А однажды зимней ночью мы ехали с медикаментами через границу, и вдруг свет фар выхватил из темноты идущую вдоль дороги женщину с грудным ребенком! Та испугалась и побежала в рощу, решив, что это враги. Мы догнали ее, согрели, объяснили, что она в безопасности, отвезли во временное убежище в Ростове. Вспоминаю подобные моменты и понимаю: все было не зря.