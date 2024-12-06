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Posted 6 декабря, 12:33

Published 6 декабря, 12:33

Modified 6 декабря, 12:36

Updated 6 декабря, 12:36

Руководитель УК из Прикамья незаконно получил субсидию в 600 тысяч рублей

Руководитель «управляйки» из Барды незаконно получил субсидию в 600 тысяч рублей

6 декабря 2024, 12:33
Фото: 1MI.

Руководитель УК из Прикамья незаконно получил субсидию в 600 тысяч рублей

Сюжет
Возле кормушки
Мужчина предоставил фиктивные документы на субсидии.

Прокуратура Бардымского района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя местной управляющей организации. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

В целях получения субсидии, предназначенной для компенсации затрат работодателя на оплату труда при организации общественных работ, руководитель коммерческого предприятия предоставил в центр занятости населения фиктивные документы о трудоустройстве 10 человек. Таким образом он незаконно получил субсидию в размере более 600 тыс. рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). За данное преступление обвиняемому грозит уголовное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В региональном управлении Роспотребнадзора предупреждают пермяков: мошенники от имени главного санитарного врача региона Виталия Костарева вымогают у предпринимателей деньги.

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