Руководитель «управляйки» из Барды незаконно получил субсидию в 600 тысяч рублей

Posted 6 декабря, 12:33
Published 6 декабря, 12:33
Modified 6 декабря, 12:36
Updated 6 декабря, 12:36
Прокуратура Бардымского района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя местной управляющей организации. Сейчас мужчину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
В целях получения субсидии, предназначенной для компенсации затрат работодателя на оплату труда при организации общественных работ, руководитель коммерческого предприятия предоставил в центр занятости населения фиктивные документы о трудоустройстве 10 человек. Таким образом он незаконно получил субсидию в размере более 600 тыс. рублей.
Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). За данное преступление обвиняемому грозит уголовное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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