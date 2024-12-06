Руководитель «управляйки» из Барды незаконно получил субсидию в 600 тысяч рублей

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере). За данное преступление обвиняемому грозит уголовное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев с ограничением свободы на срок до полутора лет.