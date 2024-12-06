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Posted 6 декабря, 14:29

Published 6 декабря, 14:29

Modified 6 декабря, 14:32

Updated 6 декабря, 14:32

Следком проверяет обстоятельства гибели рыбака на Каме у Юсьвы 28 ноября

Следком проверяет обстоятельства гибели рыбака на Каме у Юсьвы

6 декабря 2024, 14:29
Фото: ВКонтакте/Пермская краевая служба спасения..

Следком проверяет обстоятельства гибели рыбака на Каме у Юсьвы 28 ноября

Мужчина утонул на минувшей неделе.

Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели мужчины в реке Каме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На минувшей неделе, 28 ноября, мужчина провалились под лед реки Камы в Юсьвинском муниципальном округе. Его тело обнаружено в ходе поисковых мероприятий спасательной службой.

Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Происшествия#Кама#Ск#Су ск
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