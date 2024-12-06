Сотрудники «ПМУ» провели уроки экологии в подшефной школе

Posted 6 декабря, 07:29
Published 6 декабря, 07:29
Modified 6 декабря, 07:31
Updated 6 декабря, 07:31
Первая часть уроков была посвящена филиалу «ПМУ» и его деятельности в сфере охраны окружающей среды. Инженер-эколог подробно рассказал, как ведется производственный экологический контроль атмосферного воздуха, отходов, подземных и сточных вод, в чем заключается роль эколога на крупном промышленном предприятии.
Михаил Емельянов, инженер-эколог филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
Мы стремились показать школьникам, насколько важную работу мы проводим на предприятии, и как новые технологии, применяемые на производстве, позволяют минимизировать воздействие на природу. Мы бы хотели, чтобы те, кто выберет в качестве профессии охрану окружающей среды, знали, что они могут реализовать себя в «Уралхиме».
Для школьников также была проведена экологическая викторина в формате квиза. Участников ждали вопросы на логику, эрудицию и экологические знания. Например, десятиклассники вспоминали имена артистов, которые посвящали свои песни теме экологии и заботы о природе.
Справочно:
Филиал «ПМУ» взял шефство над школой №132 более 10 лет назад. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы ряд учебных классов, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория, проводятся экологические акции и т. д.