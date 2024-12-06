Суд по требованию прокуратуры наложил арест на счета пермского СМИ

В феврале на фоне прокурорской проверки Шестаков по собственному желанию уволился с должности заместителя начальника пресс-службы гордумы. Еще до работы в аппарате думы, в 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с мэрией на 108,9 млн рублей.