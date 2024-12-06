Суд по требованию прокуратуры наложил арест на счета пермского СМИ

Posted 6 декабря, 06:57
Published 6 декабря, 06:57
Modified 6 декабря, 06:59
Updated 6 декабря, 06:59
Арбитражный суд накануне частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на счета пермского ООО «Центр деловой информации» (ЦДИ) в пределах суммы 31,3 млн рублей. Обеспечительные меры судья Юлия Иванова наложила в рамках рассмотрения иска надзорного ведомства к Пермской городской думе и ЦДИ. Прокуратура просила арестовать находящиеся на банковских счетах средства, в том числе — и те, которые будут поступать на счета в будущем на 36,7 млн рублей.
Наложение ареста на сумму в 5,4 млн рублей — процентов за пользование чужими деньгами — суд счел несоразмерным и избыточным.
Прокуратура просит суд признать недействительными семь муниципальных контрактов на информирование о деятельности депутатов Пермской городской Думы на сумму 31,3 млн рублей, заключенные в 2022–2024 годах. Кроме того, по мнению прокуратуры, необходимо применить последствия недействительности и взыскать с ЦДИ 36,7 млн рублей — 31,3 млн рублей, полученные от гордумы по контрактам и 5,4 млн рублей — проценты за пользование деньгами. Первое заседание по делу назначено на 27 января.
Речь в арбитражном иске к ЦДИ идет о семи контрактах, легших в основу требований прокуратуры к Пермской городской думе и бывшему замруководителя пресс-службы ПГД Константину Шестакову. Прокуратура в начале 2024 года уличила его в конфликте интересов при заключении госконтрактов с ЦДИ, поскольку экс-чиновник состоял в близких отношениях с учредителем ЦДИ Светланой Мазановой. Самого Шестакова по решению суда уволили в связи с утратой доверия, в феврале он ушел из аппарата ПГД по собственному желанию.
Требования прокуратуры Шестаков и Мазанова не комментируют. При рассмотрении гражданского иска к гордуме и ее бывшему сотруднику в Ленинском районном суде юристы ПГД претензии надзорного ведомства не признавали.
В феврале на фоне прокурорской проверки Шестаков по собственному желанию уволился с должности заместителя начальника пресс-службы гордумы. Еще до работы в аппарате думы, в 2011 году Шестаков стал одним из первых учредителей ООО «Центр деловой информации». Общество является постоянным получателем и оператором контрактов мэрии Перми, Пермской гордумы, Заксобрания и других структур госвласти. Всего с 2018 года дума и ЦДИ заключили 18 контрактов на сумму в 88,7 млн рублей и 16 госконтрактов с мэрией на 108,9 млн рублей.