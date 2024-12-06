Туберкулез нашли в еще одном пермском вузе

Posted 6 декабря, 03:23
Published 6 декабря, 03:23
Modified 6 декабря, 03:25
Updated 6 декабря, 03:25
У иностранного студента, обучающегося в Пермском Политехе, был диагностирован туберкулез. Парень уже улетел домой в Туркменистан.
Сообщение о диагнозе поступило в университет 3 декабря, говорят в пресс-службе вуза. В тот же день молодого человека изолировали из общежития и поместили в обсерватор. 5 декабря студент по собственному желанию улетел на родину — в Туркменистан.
Ранее стало известно, что туберкулез выявили у трех студентов ПГНИУ. Они тоже приехали учиться в Пермь из Туркменистана.