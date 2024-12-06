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Posted 6 декабря, 03:23

Published 6 декабря, 03:23

Modified 6 декабря, 03:25

Updated 6 декабря, 03:25

Туберкулез нашли в еще одном пермском вузе

Туберкулез нашли в еще одном пермском вузе

6 декабря 2024, 03:23
Фото: properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
Ранее опасное заболевание нашли у трех студентов ПГНИУ.

У иностранного студента, обучающегося в Пермском Политехе, был диагностирован туберкулез. Парень уже улетел домой в Туркменистан.

Сообщение о диагнозе поступило в университет 3 декабря, говорят в пресс-службе вуза. В тот же день молодого человека изолировали из общежития и поместили в обсерватор. 5 декабря студент по собственному желанию улетел на родину — в Туркменистан.

Ранее стало известно, что туберкулез выявили у трех студентов ПГНИУ. Они тоже приехали учиться в Пермь из Туркменистана.

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#ПГНИУ#ПНИПУ#Туберкулез#Политех#Туркмения#Пермский политех
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