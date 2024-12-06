В Камской долине хотят построить теннисный парк «Спешилов»

Парк возведут рядом с автосалоном «Сильвер Моторс», который развивают собственники «Спортхолла». Это будет здание площадью 2,4 тыс. кв. м, его разместят на площади 2 га. На участке комплекса построят три открытых теннисных корта площадью 36×18 м, волейбольную площадку, площадку для падл-тенниса. Первый этаж здания займут офисы, кафе, спортивные магазины, второй — универсальный спортзал.