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Posted 6 декабря, 02:31

Published 6 декабря, 02:31

Modified 6 декабря, 02:33

Updated 6 декабря, 02:33

В Камской долине хотят построить теннисный парк «Спешилов»

В Камской долине хотят построить теннисный парк «Спешилов»

6 декабря 2024, 02:31
Фото: Изображение Midjourney.
Он может открыться уже в 2028 году.

В Камской долине в Перми может появиться теннисный парк «Спешилов». Построить его планирует ООО «Компания Грейт», управляющее комплексом «Спортхолл» на Парковом, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Парк возведут рядом с автосалоном «Сильвер Моторс», который развивают собственники «Спортхолла». Это будет здание площадью 2,4 тыс. кв. м, его разместят на площади 2 га. На участке комплекса построят три открытых теннисных корта площадью 36×18 м, волейбольную площадку, площадку для падл-тенниса. Первый этаж здания займут офисы, кафе, спортивные магазины, второй — универсальный спортзал.

В проект инвестируют 303 млн рублей. По плану стройка начнется уже в этом году, а в 2028-м объект введут в эксплуатацию.

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#Спорт#Камская долина#Теннис#Теннисный корт
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