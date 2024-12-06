В Мотовилихе на днях изменят два популярных автобусных маршрута. Как именно

Также с понедельника, 9 декабря, изменится место посадки пассажиров на конечной остановке маршрута №70 — пункте «Улица Макаренко». Пермяки будут садиться в автобус и выходить из него на ул. Тургенева. При этом власти обещают разделить места посадки и высадки.