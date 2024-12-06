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Posted 6 декабря, 04:45

Published 6 декабря, 04:45

Modified 6 декабря, 04:47

Updated 6 декабря, 04:47

В Перми 7 и 9 декабря поменяются автобусные маршруты №17к и №70

В Мотовилихе на днях изменят два популярных автобусных маршрута. Как именно

6 декабря 2024, 04:45
Фото: Максим Кимерлинг. properm.ru.

В Перми 7 и 9 декабря поменяются автобусные маршруты №17к и №70

Сюжет
Пермская езда
В мэрии объясняют необходимость перемен дорожной обстановкой.

В ближайшие дни изменится работа двух автобусных маршрутов в Перми — №17к «Улица 1905 года — микрорайон Висим-2 — микрорайон Ива» и №70 «Площадь Дружбы — улица Макаренко». С субботы, 7 декабря, будет скорректировано расписание по выходным дням, чтобы выровнять интервалы движения. В пресс-службе департамента транспорта городской администрации объясняют это меняющейся дорожной обстановкой.

Также с понедельника, 9 декабря, изменится место посадки пассажиров на конечной остановке маршрута №70 — пункте «Улица Макаренко». Пермяки будут садиться в автобус и выходить из него на ул. Тургенева. При этом власти обещают разделить места посадки и высадки.

Фото: пресс-служба администрации Перми

На прошлой неделе, 2 декабря, в Перми увеличили количество автобусов на трех популярных маршрутах.

#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Гортранс#Автобусы#Общественный транспорт#Мотовилихинский район
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