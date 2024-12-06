В Мотовилихе на днях изменят два популярных автобусных маршрута. Как именно

Posted 6 декабря, 04:45
Published 6 декабря, 04:45
Modified 6 декабря, 04:47
Updated 6 декабря, 04:47
В ближайшие дни изменится работа двух автобусных маршрутов в Перми — №17к «Улица 1905 года — микрорайон Висим-2 — микрорайон Ива» и №70 «Площадь Дружбы — улица Макаренко». С субботы, 7 декабря, будет скорректировано расписание по выходным дням, чтобы выровнять интервалы движения. В пресс-службе департамента транспорта городской администрации объясняют это меняющейся дорожной обстановкой.
Также с понедельника, 9 декабря, изменится место посадки пассажиров на конечной остановке маршрута №70 — пункте «Улица Макаренко». Пермяки будут садиться в автобус и выходить из него на ул. Тургенева. При этом власти обещают разделить места посадки и высадки.