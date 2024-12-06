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Posted 6 декабря, 08:54

Published 6 декабря, 08:54

Modified 6 декабря, 08:56

Updated 6 декабря, 08:56

В Перми 6 бывших мигрантов поставили на воинский учет, а 2 сразу вручили повестк

В Перми бывших мигрантов ставили на воинский учет

6 декабря 2024, 08:54
Фото: пресс-служба военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону.

В Перми 6 бывших мигрантов поставили на воинский учет, а 2 сразу вручили повестк

Двум из новых граждан сразу вручены повестки в военкомат

В пятницу, 6 декабря, офицерами военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата Пермского края и миграционной службы ГУ МВД России по Пермскому краю был проведен рейд по выявлению получивших гражданство и не вставших на воинский учет. Подробности сообщают военные следователи.

В ходе рейда выявлено шесть таких граждан, которые поставлены на воинский учет. Двум иностранным лицам, получившим паспорта граждан Российской Федерации, одновременно вручены повестки о явке в военный комиссариат.

За нарушение правил воинского учета граждане могут быть привлечены к административной ответственности и наказанию в виде штрафа до 30 тыс. рублей, а также рассмотрения вопроса о лишении гражданства Российской Федерации.

Всего за 2024 год в Пермском края на воинский учет поставлено 596 бывших мигрантов, из которых 40 человек поступило на военную службу по призыву, а с 15 бывшими иностранцами заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, сообщают в ведомстве.

Месяц назад, 11 ноября, сотрудники военного следственного отдела СУ СКР по Пермскому гарнизону совместно с краевым военным комиссариатом провели процедуру постановки на воинский учет иностранцев, получивших гражданство РФ. Проверка прошла в общественных местах, в том числе в торговых центрах и на стройплощадках.

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#Общество#Пермь#Мигранты#Минобороны#Военный комиссариат
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