В Перми бывших мигрантов ставили на воинский учет

Всего за 2024 год в Пермском края на воинский учет поставлено 596 бывших мигрантов, из которых 40 человек поступило на военную службу по призыву, а с 15 бывшими иностранцами заключены контракты на прохождение военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, сообщают в ведомстве.