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Posted 6 декабря, 16:06

Published 6 декабря, 16:06

Modified 6 декабря, 16:08

Updated 6 декабря, 16:08

Пермские пожарные спасли от огня 6 человек, в том числе ребенка

В Перми на пожаре погиб маломобильный мужчина

6 декабря 2024, 16:06
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пермские пожарные спасли от огня 6 человек, в том числе ребенка

Пожарные спасли от огня шесть человек, в том числе ребенка.

В Перми из-за неосторожного курения загорелись вещи в квартире на 8 этаже в доме на Нейвинской улице. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Дым почувствовал 12-тилетний мальчик, проживающий в соседней квартире. Он сообщил об этом маме, вызывавшей пожарных.

На пожаре погиб маломобильный мужчина. Его матери, 84-летней пенсионерки удалось выбраться из горящей квартиры. Пострадавшая передана медикам и госпитализирована.

Самостоятельно эвакуировались восемь жильцов. Огнеборцы МЧС России спасли шесть человек, включая ребенка из сильно задымленного подъезда про помощи спасустройств.

Пожар ликвидирован на 15 квадратных метрах силами 29 пожарных и семи единицами техники МЧС России.

В Перми на пожаре спасли многодетную семью. Сообщение о возгорании на ул. Делегатская поступило в МЧС сегодня, 6 декабря, в 10:16. К месту пожара выехали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.

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#Происшествия#Пермь#Пожар
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