В Перми на пожаре погиб маломобильный мужчина

Posted 6 декабря, 16:06
Published 6 декабря, 16:06
Modified 6 декабря, 16:08
Updated 6 декабря, 16:08
В Перми из-за неосторожного курения загорелись вещи в квартире на 8 этаже в доме на Нейвинской улице. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Дым почувствовал 12-тилетний мальчик, проживающий в соседней квартире. Он сообщил об этом маме, вызывавшей пожарных.
На пожаре погиб маломобильный мужчина. Его матери, 84-летней пенсионерки удалось выбраться из горящей квартиры. Пострадавшая передана медикам и госпитализирована.
Самостоятельно эвакуировались восемь жильцов. Огнеборцы МЧС России спасли шесть человек, включая ребенка из сильно задымленного подъезда про помощи спасустройств.
Пожар ликвидирован на 15 квадратных метрах силами 29 пожарных и семи единицами техники МЧС России.
В Перми на пожаре спасли многодетную семью. Сообщение о возгорании на ул. Делегатская поступило в МЧС сегодня, 6 декабря, в 10:16. К месту пожара выехали 17 человек личного состава и шесть единиц техники.