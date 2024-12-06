В Перми на зарядку с олимпийскими чемпионами пришли 500 школьников

Posted 6 декабря, 10:15
Published 6 декабря, 10:15
Modified 6 декабря, 16:30
Updated 6 декабря, 16:30
В начале декабря в пяти пермских школах стартовал «Марафон Зарядок». Утреннюю физкульт-минутку у более чем 500 учащихся провели российские спортсмены и олимпийские чемпионы-амбассадоры движения «Здоровое Отечество». Марафон начался в школах и продолжился на мастер-классах известных спортсменов. Его проводили пермский саночник Альберт Демченко и чемпион-марафонец Станислав Логинов.
Важным событием стали открытая тренировка и «Классный урок» от двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян для учеников школы фехтования. В ходе встречи со спортсменкой дети смогли задавать вопросы, получить автограф и принять участие в совместной фото сессии.
На кейс-сессии «Дети едут к детям» участники туристического форума обсудили успешные практики развития детского, молодежного и семейного туризма. Особо значимым фактором, повышающим популярность регионов было признано личное активное участие именитых спортсменов в спортивных мероприятиях, что делает их заметным событием и за пределами региона. Например, участники марафонов имеют возможность не только получить медаль, но посмотреть на архитектуру и достопримечательности регионов.
Проект «Как ковалась победа» представил участник движения «Здоровое Отечество» Станислав Логинов, мультиспортсмен и мировой рекордсмен 2023 года, преодолевший марафон 2400 км, историк, автор патриотических, образовательных и спортивных проектов, участник археологических экспедиций от ЮНЕСКО и биологических экспедиций.