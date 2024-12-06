В Перми на зарядку с олимпийскими чемпионами пришли 500 школьников

На кейс-сессии «Дети едут к детям» участники туристического форума обсудили успешные практики развития детского, молодежного и семейного туризма. Особо значимым фактором, повышающим популярность регионов было признано личное активное участие именитых спортсменов в спортивных мероприятиях, что делает их заметным событием и за пределами региона. Например, участники марафонов имеют возможность не только получить медаль, но посмотреть на архитектуру и достопримечательности регионов.