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Posted 6 декабря, 10:15

Published 6 декабря, 10:15

Modified 6 декабря, 16:30

Updated 6 декабря, 16:30

В Перми на зарядку с олимпийскими чемпионами пришли 500 школьников

В Перми на зарядку с олимпийскими чемпионами пришли 500 школьников

6 декабря 2024, 10:15
Фото: Пресс-служба движения «Здоровое Отечество».
В Перми в начале декабря побывали три олимпийских чемпиона и один мировой рекордсмен.

В начале декабря в пяти пермских школах стартовал «Марафон Зарядок». Утреннюю физкульт-минутку у более чем 500 учащихся провели российские спортсмены и олимпийские чемпионы-амбассадоры движения «Здоровое Отечество». Марафон начался в школах и продолжился на мастер-классах известных спортсменов. Его проводили пермский саночник Альберт Демченко и чемпион-марафонец Станислав Логинов.

Важным событием стали открытая тренировка и «Классный урок» от двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян для учеников школы фехтования. В ходе встречи со спортсменкой дети смогли задавать вопросы, получить автограф и принять участие в совместной фото сессии.

На кейс-сессии «Дети едут к детям» участники туристического форума обсудили успешные практики развития детского, молодежного и семейного туризма. Особо значимым фактором, повышающим популярность регионов было признано личное активное участие именитых спортсменов в спортивных мероприятиях, что делает их заметным событием и за пределами региона. Например, участники марафонов имеют возможность не только получить медаль, но посмотреть на архитектуру и достопримечательности регионов.

Проект «Как ковалась победа» представил участник движения «Здоровое Отечество» Станислав Логинов, мультиспортсмен и мировой рекордсмен 2023 года, преодолевший марафон 2400 км, историк, автор патриотических, образовательных и спортивных проектов, участник археологических экспедиций от ЮНЕСКО и биологических экспедиций.

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#Спорт#Общество#Пермский край#Прикамье
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