В Перми после ремонта открылся Детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза

Сейчас в стенах Детского онкогематологического центра созданы современные условия для внедрения новых методов лечения пациентов и поставлено новое оборудование, в числе которого мобильный аппарат для гемодиализа (искусственная почка). Также в обновленном здании открыты кабинеты отделения медицинской психологии, дополнительные игровые комнаты и учебный кабинет. Отдельное внимание при благоустройстве помещений было уделено пространствам для отдыха родителей — появился отдельный буфет, кухня и раскладные кровати в палатах.