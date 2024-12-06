Posted 6 декабря, 16:41
Published 6 декабря, 16:41
Modified 6 декабря, 16:43
Updated 6 декабря, 16:43
В Перми после ремонта открылся Детский онкогематологический центр им. Ф. П. Гааза. Его ремонт проводился по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина при поддержке краевого бюджета в рамках программы «Качественное здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сегодня, 6 декабря, Дмитрий Махонин посетил отремонтированный корпус Детского онкогематологического центра — подразделение краевой детской больницы. Он пообщался с ребятами, которые проходят здесь лечение и их родителями.
«Пообщался и с маленькими героями — пациентами центра. Говорят, что чувствуют себя комфортно и рады, что родители могут быть рядом», — написал в своем телеграмм-канале Дмитрий Махонин.
Детский онкогематологический центр (ДОГЦ) — одно из приоритетных направлений краевой больницы. Оказание специализированной и высокотехнологической медицинской помощи по профилю детская онкология и гематология — наиболее сложная и актуальная сейчас тема. Об этом губернатору рассказал главный врач Дмитрий Антонов.
«Благодаря капремонту мы не только смогли усовершенствовать лечебный процесс детей, но и сделали существенный прорыв в их реабилитации», — добавил он.
Сейчас в стенах Детского онкогематологического центра созданы современные условия для внедрения новых методов лечения пациентов и поставлено новое оборудование, в числе которого мобильный аппарат для гемодиализа (искусственная почка). Также в обновленном здании открыты кабинеты отделения медицинской психологии, дополнительные игровые комнаты и учебный кабинет. Отдельное внимание при благоустройстве помещений было уделено пространствам для отдыха родителей — появился отдельный буфет, кухня и раскладные кровати в палатах.
В ДОГЦ сейчас готовятся к реализации проекта госпитальных школ «Учим-знаем», направленного на обучение длительно болеющих детей. Все дети и их семьи получают психологическую поддержку, начиная со дня поступления в стационар и даже после выписки.
За прошлый год в отделение детской онкологии и гематологии поступило 1054 пациента. В том же году врачами центра оказано 247 случаев высокотехнологичной медицинской помощи, что позволило пациентам с тяжелой патологией получать медицинскую помощь в своем регионе.